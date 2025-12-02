En una noche cargada de tensión mediática, Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena al hablar sin filtros sobre los rumores que envuelven a Evangelina Anderson e Ian Lucas. Invitado al living de SQP, el exfutbolista y actual participante de MasterChef Celebrity respondió a todas las preguntas de Yanina Latorre y del panel, sin esquivar el tema más caliente del momento.

Desde hace días, el ambiente del espectáculo no habla de otra cosa que del video en el que se ve a Evangelina Anderson e Ian Lucas muy acaramelados en un boliche. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, dieron lugar a múltiples especulaciones sobre un posible romance entre la modelo y el cantante, y fue justamente ese material el que motivó las consultas dirigidas a Maxi López.

Con su habitual sinceridad, Maxi López relató que decidió encarar directamente a Evangelina Anderson para saber la verdad. Según contó, la respuesta fue tajante: “no”. La misma reacción obtuvo cuando cuestionó a Ian Lucas, quien también negó cualquier tipo de vínculo romántico. Sin embargo, López quiso dejar claro que ambos estaban juntos aquella noche y que compartieron una cena previa antes de ir al boliche donde ocurrió el episodio.

Pero la afirmación más picante llegó cuando Yanina Latorre le pidió describir lo que vio. Maxi López no dudó y lanzó una frase que encendió aún más el escándalo: “Yo vi el video, le estaba comiendo un poco la oreja. Pero son dos garcas”. Entre risas, dejó entrever que tanto Evangelina Anderson como Ian Lucas le habrían ocultado información sobre la verdadera relación que mantienen.

Lejos de frenar ahí, Maxi López añadió que percibe cierto “feeling” entre los dos. Aunque aseguró no tener certezas sobre un romance formal, dejó abierta la posibilidad, alimentando así la intriga sobre lo que realmente ocurre entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.

El contexto no podría ser más complejo: todo esto sucede mientras Evangelina Anderson continúa enfrentando su conflictivo divorcio de Martín Demichelis. En paralelo, el video del boliche sigue circulando y los rumores no hacen más que crecer, con el aporte involuntariamente explosivo de Maxi López, que terminó de encender la polémica.