El clima detrás de cámara en MasterChef Celebrity dio un giro inesperado cuando, en pleno éxito del ciclo, Maxi López confirmó que deberá abandonar temporalmente el certamen. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del programa, porque el ex jugador de River venía en ascenso y se había ganado al público con humor y buena energía. Sin embargo, su salida tiene una explicación emocional y muy razonable: el nacimiento de su hija y la necesidad de acompañar a su familia en esta etapa.

La confirmación no llegó desde Telefe, sino desde una entrevista descontracturada en Sálvese quien pueda (América TV), donde el exfutbolista visitó el piso de Yanina Latorre y terminó revelando lo que hasta ese momento era un rumor bien guardado. Todo empezó cuando la conductora lo frenó en seco y lanzó: "¿Querés que contemos por qué estás acá?". Entre risas y miradas cómplices, Maxi López dejó que ella avanzara. "Tenemos un secreto. ¿Lo contás vos o lo cuento yo?", insistió Latorre. Él simplemente respondió: "Para mí lo tenía que contar vos", habilitando la primicia.

El misterio terminó allí mismo cuando Yanina, sin rodeos, soltó la frase que nadie esperaba: "Voy a reemplazar al señor Maxi López en Masterchef". Lejos del enojo o la competencia, Maxi acompañó la escena con naturalidad, incluso cuando ella quiso saber quién decidió su incorporación. "Quién fue el de la decisión: ¿Wanda, vos o el canal?", preguntó. El exdelantero aclaró: "A mí me pusieron el nombre y dije...", acompañando con un gesto que confirmaba su aval inmediato.

A partir de ese momento, la charla se volvió todavía más jugosa. Latorre, entre nerviosa y entusiasmada, reconoció que el desafío la intimida: "Prometí guardar el lugar y cuidárselo. Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?". Maxi López se permitió bromear sobre sus propias habilidades para bajar la tensión. "A ver, yo les cocino siempre a mis chicos: tirás la pasta, abrís el paquete, abrís la lata y tirás la salsa", dijo. Yanina no se quedó atrás: "Sí, yo cocino en casa a mis hijos. Yo salsa hago, porque soy sana, no hago de lata", lanzó con ironía.

Uno de los momentos más comentados del intercambio llegó cuando Latorre quiso saber si Wanda Nara —conductora del ciclo— estaba conforme con su desembarco: "¿Wanda está contenta con que yo vaya ahí al piso? Porque me tiene bloqueada de Instagram". Maxi López reaccionó rápido y fiel a su estilo: "A vos te bloquean todos, qué harás vos", desatando risas en el estudio.

Por ahora, la producción de MasterChef Celebrity no anunció cómo organizará la transición, pero sí está claro que Maxi López se irá priorizando su nueva paternidad. En su lugar, Yanina Latorre entrará al certamen prometiendo una cuota extra de picante, comentarios filosos y un estilo frontal que, de mínima, asegurará nuevos momentos memorables dentro del reality culinario. Según la charla, él volvería más adelante, pero antes deberá estar presente para su familia.