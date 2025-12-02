Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena tras una aparición televisiva que dejó a todos sin aliento. Invitado a Sálvese quien pueda, el exfutbolista abrió una puerta que suele mantener cerrada: la verdadera actualidad de su vínculo con Wanda Nara y los conflictos que aún lo atraviesan. Pero lo más impactante llegó cuando mencionó sin filtros a Mauro Icardi, reavivando una historia que parecía enterrada.

El clima se tensó cuando el panel recordó las denuncias que Wanda Nara había hecho durante su separación. Fue Ximena Capristo quien llevó la conversación al terreno más delicado al mencionar aquellos chats donde la empresaria aseguraba haber denunciado a Maxi López por presuntos golpes. Él, firme, rechazó rotundamente ese pasado: sostuvo que jamás levantaría la mano “a sus hijos, a una mujer o a nadie”.

A partir de allí, el diálogo tomó un rumbo inesperado. Maxi López, visiblemente incómodo pero decidido, dejó entrever que hubo alguien que, según él, sí habría merecido una reacción violenta de su parte. Aunque evitó nombrarlo de manera directa, la repregunta de Yanina Latorre lo desenmascaró: hablaba de Mauro Icardi. Lo sorprendente fue que, lejos de esquivar el tema, lo confirmó sin titubear.

Con una mezcla de sinceridad y cansancio acumulado, Maxi López explicó que jamás llegó a confrontar físicamente a Mauro Icardi por una razón fundamental: no quería manchar el ejemplo que pretendía dejar a sus hijos. Aun así, deslizó que tiene motivos profundos para su enojo. Según relató, durante su separación, Icardi habría intervenido directamente en la relación con sus hijos, involucrándolos en situaciones dolorosas.

Maxi López fue más allá y aseguró que había recibido llamados del jugador del Galatasaray en momentos muy sensibles, donde los chicos quedaban en el medio de una guerra emocional que él consideraba injusta. Aunque dijo que prefiere guardar muchos detalles, dejó en claro que vivió episodios que todavía lo afectan y que nunca contó públicamente.

El capítulo más delicado surgió al hablar de un presunto hecho de violencia que Mauro Icardi habría tenido con uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López. Según explicó, se enteró recientemente de que Benedicto reveló lo sucedido en el colegio, lo que activó protocolos institucionales. Maxi evitó profundizar, pero recalcó que como padre no puede dejar pasar algo así.

A pesar de mostrarse hoy mucho más conciliador, Maxi López no esconde el dolor que arrastra por el modo en que Wanda Nara y Mauro Icardi manejaron aquellas situaciones en el pasado. Señaló especialmente el impacto que tuvo en sus hijos, quienes habrían escuchado versiones que buscaban distorsionar su vínculo con él.

Esta nueva confesión de Maxi López reabre viejas heridas y deja en evidencia que, aunque la convivencia mediática parece más calmada, el pasado todavía late fuerte. Su deseo de un cara a cara con Mauro Icardi, según dijo, sigue pendiente y quizá algún día llegue ese encuentro que promete ser tan explosivo como inevitable.