En medio del brillo, los flashes y el clima festivo de la gala de los Personajes del Año, un pequeño gesto entre Wanda Nara y Pampita terminó convirtiéndose en el foco de atención. Lo que parecía ser una simple interacción digital abrió la puerta a nuevas lecturas, especialmente por el contexto que envuelve a Pampita y a la China Suárez en este último tiempo.

Durante años, Pampita y la China Suárez lograron sostener una relación cordial por el bienestar de los hijos que ambas comparten, a través de Benjamín Vicuña. Aunque nunca fue una amistad, sí supieron encontrar un punto de equilibrio que incluyó posar juntas en eventos y mostrarse unidas por los chicos. Incluso Pampita llegó a hacerse cargo de Magnolia y Amancio en varias oportunidades, reforzando esa imagen de convivencia madura y respetuosa.

Sin embargo, ese delicado equilibrio comenzó a resquebrajarse cuando la China Suárez blanqueó su romance con Mauro Icardi y apuntó públicamente contra Benjamín Vicuña, a quien calificó de “mal padre”. La frase cayó como una bomba y Pampita no tardó en manifestar su apoyo al actor chileno, avalándolo en redes sociales y marcando una postura clara frente al conflicto.

A partir de ese momento, las dudas sobre el verdadero estado del vínculo entre Pampita y la China Suárez se multiplicaron. Y fue en ese clima donde un gesto aparentemente inocente tomó otro color: Wanda Nara publicó durante la gala una historia en Instagram etiquetando a Pampita, quien no solo agradeció el gesto, sino que lo replicó inmediatamente en sus propias redes.

Esa acción, simple a primera vista, no pasó inadvertida para quienes siguen de cerca los movimientos del mundo del espectáculo. La complicidad entre Wanda Nara y Pampita quedó expuesta con naturalidad, reforzando la idea de que entre ambas reina una excelente sintonía. Muy distinto a lo que ocurre actualmente entre Pampita y la China Suárez.

El gesto de Wanda Nara y la rápida respuesta de Pampita fueron interpretados como una muestra de buena onda, pero también como una señal hacia terceros. En un ambiente donde las tensiones se hacen sentir, cualquier detalle puede decir mucho más de lo que parece.

Mientras la China Suárez atraviesa un momento mediático complejo y su relación con Benjamín Vicuña vuelve a estar en el centro de la escena, la sintonía entre Wanda Nara y Pampita parece estar más firme que nunca. Y aunque nadie lo diga abiertamente, muchos vieron en esa interacción un mensaje sutil, casi una “mojada de oreja”, que reaviva el debate sobre un trío de figuras que siempre da qué hablar.