En una audiencia celebrada este miércoles en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso, Silvia Moreira, solicitó la extensión de la prisión preventiva para dos mujeres condenadas por vender estupefacientes en la localidad de Añelo. La fiscal argumentó que siguen vigentes los riesgos procesales que justifican la medida cautelar, entre ellos, el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. En respuesta, el juez de garantías Luis Giorgetti accedió al pedido y decidió mantener la detención preventiva por tres meses más.

Detalles del caso y las condenas

Las mujeres en cuestión, Mari Carolina Soto Zabala y Nairoby de las Mercedes Fraga Calorte, fueron condenadas en octubre pasado por comercio de estupefacientes agravado. Ambas comercializaban drogas entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2025 en la casa donde residían junto a otras dos mujeres, L.P.M y N.D.L.C.F.C., quienes tuvieron roles secundarios en la operación y resolvieron su situación procesal mediante acuerdos de prisión condicional y suspensión de juicio, respectivamente. En la audiencia de octubre, las condenadas acordaron cumplir una pena de 6 años de prisión efectiva, más el pago de multas y el decomiso de dinero secuestrado en un allanamiento.

El caso se desarrolló a partir de un allanamiento realizado en la vivienda de las imputadas, donde se encontraron 916 gramos de clorhidrato de cocaína, 8 gramos de anfetamina, una balanza, envoltorios de nylon, y más de 287.000 pesos en efectivo. Además, durante el operativo, se descubrió que algunas de las mujeres estaban activamente involucradas en la venta de droga, mientras que otras se encargaban del fraccionamiento. En el interior de la casa también fueron detenidas dos personas que compraban drogas para consumo, quienes confirmaron haber pagado 10.000 pesos por cada dosis.

Cambio de defensores y el futuro del caso

A pesar de que en la audiencia de octubre todas las partes habían renunciado a los plazos recursivos para que las condenas pudieran comenzar a ejecutarse, Soto Zabala y Fraga Calorte cambiaron de abogados defensores, lo que impide que la pena quede firme por el momento.

No obstante, la decisión del juez Giorgetti sobre la extensión de la prisión preventiva refleja la gravedad del caso y la necesidad de garantizar el normal desarrollo de la investigación. La Fiscalía continuará con su labor mientras se resuelven los recursos interpuestos y se avanza en la ejecución de las condenas.