Lali Espósito vive días de enorme expectativa ante el inminente estreno de Lali: la que le gana al tiempo, su documental para Netflix que verá la luz este jueves 4 de diciembre. En la antesala del lanzamiento, la cantante y actriz compartió una profunda reflexión sobre su recorrido, los desafíos que enfrentó y la necesidad de contar su historia desde una nueva perspectiva.

En diálogo con Cecilia Martí, Lali Espósito recordó aquellos primeros pasos en la música que la marcaron para siempre. Uno de los momentos que revivió fue cuando recorría los pasillos de Polka con una tablet en la mano mostrando el videoclip de A bailar, un proyecto hecho completamente “a pulmón” junto a su equipo de siempre. Para ella, esa pieza audiovisual representaba el sueño de traer una fantasía pop al país y animarse a ocupar un espacio que nadie de su generación había tomado aún.

La artista también explicó cómo nació la idea de hacer este documental. Según relató, hace cuatro años atravesaba un momento de confusión respecto al rumbo musical que quería seguir. Lali Espósito contó que, por entonces, el mainstream exigía un sonido urbano, y muchas figuras del pop habían virado hacia la cumbia o el reggaetón para adaptarse a las tendencias del mercado.

Esa presión externa la llevó a preguntarse para qué hacía música y qué deseaba expresar realmente. Probó moverse hacia géneros que no sentía propios, pero rápidamente entendió que necesitaba retomar el control artístico y apostar por su instinto. Ese período de dudas, luchas internas y decisiones valientes es justamente el punto de partida del documental.

Lali Espósito reveló que la respuesta del público no tardó en llegar. Menos de un año después de lanzar Disciplina, ya estaba llenando un estadio, lo que para ella significó la confirmación de que seguir su camino personal era la decisión correcta. “Ahí entendí que esa intuición tenía razón”, comentó.

La producción también abordará momentos controversiales de su carrera, entre ellos su conocido cruce con Javier Milei. Lali Espósito aseguró que era necesario incluirlo porque no solo marcó su vida pública, sino también su música posterior.

Según explicó, aquel enfrentamiento inspiró varias canciones de No vayas a atender cuando el demonio llama, un disco atravesado por su visión de identidad, humor y crítica. Temas como Fanático, destacó Lali Espósito, lograron llenar cinco estadios este año, demostrando el impacto de esa etapa.

Con honestidad y emoción, Lali Espósito se prepara para mostrar una faceta íntima en un documental que promete recorrer su crecimiento, sus batallas y los sueños que la impulsaron hasta convertirse en un fenómeno artístico.