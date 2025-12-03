Los Pumas tuvieron que madrugar para conocer su destino mundialista. Pasadas las seis de la mañana en Argentina, el sorteo realizado en Sídney definió los seis grupos del Mundial de Rugby Australia 2027, el primero con formato ampliado a 24 selecciones. Y allí, con suspenso hasta el final, la bola con el nombre del seleccionado argentino terminó configurando el Grupo C, donde enfrentará a Fiyi, España y Canadá.

Por primera vez en su historia, Argentina llegó al sorteo como cabeza de serie, mérito del sexto puesto en el ranking mundial alcanzado tras un año de solidez en el ciclo de Felipe Contepomi. El nuevo sistema hizo que la definición de los grupos fuera de menor a mayor ranking, dejando a los equipos top para el tramo final. Así, Los Pumas tuvieron que esperar hasta el cierre para conocer su lugar.

El formato renovado es parte de la gran apuesta de World Rugby: pasar de 20 a 24 selecciones, sumar octavos de final y comprimir el calendario sin aumentar la carga física. La fase inicial contará con seis grupos de cuatro equipos, donde clasificarán los dos primeros y los cuatro mejores terceros. Para Argentina, el panorama de octavos marcaría un cruce ante un tercero surgido de los grupos A, E o F, si cumple con la lógica y termina en la cima del suyo.

Los potenciales rivales del próximo paso aparecen entre Chile, Estados Unidos o Tonga, aunque las variables recién comenzarán a tomar forma cuando arranque el torneo, el 1 de octubre de 2027 en Perth. El camino más exigente se proyecta en cuartos de final, donde todo indica que el choque sería contra el ganador del Grupo D, muy probablemente Irlanda, un viejo conocido en escenarios mundialistas.

El sorteo también dejó grupos de altísima rivalidad. En el A, Australia y Nueva Zelanda protagonizarán una fase de grupos histórica; en el F, Inglaterra y Gales prometen otro clásico explosivo. Uruguay, que integrará el Grupo D junto a Irlanda, Escocia y Portugal, buscará repetir actuaciones memorables, mientras que Chile, el tercer sudamericano, compartirá zona con los poderosos All Blacks y los Wallabies.

Australia 2027 será un Mundial de ruptura: más equipos, más partidos decisivos y un diseño pensado para equilibrar descansos, elevar la competencia y evitar los baches de calendario. Aun con 52 encuentros totales, cada seleccionado disputará la misma cantidad de partidos que en Francia 2023 si llega a la final.

Las siete sedes, Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sídney y Townsville, ya se preparan para recibir un torneo que apunta a batir récords de público. La preventa de entradas comenzará en febrero de 2026 y ya genera expectativa global.

“Más naciones, más partidos y más oportunidades”, anticipó el presidente de World Rugby, Brett Robinson, al presentar el nuevo sistema, subrayando que los octavos de final “harán que cada partido cuente”.

Con los grupos definidos, comienza la cuenta regresiva hacia un Mundial que promete transformar el rugby internacional. Y Los Pumas, por primera vez como cabeza de serie, ya visualizan el camino que deberán recorrer en suelo australiano.