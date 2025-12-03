La región del Alto Valle continúa consolidándose como uno de los destinos predilectos para la pesca deportiva, una actividad que combina recreación, paisaje y conservación ambiental. Entre los escenarios más elegidos se destaca el río Limay Medio, reconocido por su belleza natural y la calidad de sus ambientes acuáticos.

Con una oferta cada vez más diversificada, la pesca deportiva en Río Negro y Neuquén se posiciona como un atractivo turístico sostenible tanto para aficionados como para quienes desean iniciarse en la actividad. Las propuestas incluyen salidas guiadas, experiencias personalizadas y modalidades diversas que permiten disfrutar de especies emblemáticas en algunos de los entornos más imponentes de la provincia.

Sobre esta tarea cotidiana y el crecimiento del sector, el guía de pesca Matías Iacopini compartió su experiencia en una entrevista con el programa , que se transmite por Versus Stream. Iacopini destacó “la importancia del trabajo cuidadoso en cada salida”, resaltando que “la pesca deportiva no es sólo una actividad recreativa, sino una forma de vincularse con la naturaleza desde el respeto, la técnica y la conservación”.

En este contexto, la profesionalización de guías cumple un rol fundamental. La capacitación permanente garantiza personal con conocimientos sobre normativas vigentes, seguridad y prácticas de conservación, lo que eleva la calidad del servicio y atrae a un público más amplio y exigente. Estos trabajadores no sólo conducen a los pescadores hacia los mejores puntos, sino que actúan como educadores ambientales, informando sobre regulaciones, promoviendo técnicas responsables y brindando recomendaciones para minimizar el impacto en los ecosistemas.

Asimismo, remarcó que la demanda ha aumentado en los últimos años y que cada vez más visitantes llegan al Alto Valle atraídos por la combinación entre paisajes únicos, servicios profesionales y la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable en los cursos de agua del Alto Valle. Con estas iniciativas y un trabajo articulado entre guías, prestadores y organismos provinciales, la pesca deportiva se consolida como una actividad turística estratégica que promueve la conservación y potencia el desarrollo regional.