En la mañana de este miércoles, un joven de 21 años debió ser rescatado por personal de emergencia luego de intentar nadar en el balneario Tamariscos, ubicado a unos 15 kilómetros de Las Grutas donde estuvo a punto de ahogarse. El episodio generó preocupación entre vecinos y turistas que se encontraban en la costa, quienes alertaron rápidamente a las autoridades para que intervinieran.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el joven se encontraba visiblemente alcoholizado y parcialmente desvestido al momento de ingresar al mar. Su estado físico y las condiciones del agua hicieron que, tras unos minutos, comenzara a pedir ayuda. La rápida reacción de quienes estaban en la playa permitió que el operativo de rescate se activara de inmediato y evitara un desenlace fatal.

El personal de emergencia logró asistirlo y trasladarlo en primera instancia al hospital donde recibió atención médica. Posteriormente fue derivado al hospital Artémides Zatti de la capital provincial con pronóstico reservado, mientras se aguardaban estudios complementarios para evaluar su evolución. Las autoridades sanitarias confirmaron que se encuentra bajo observación permanente.

El joven es oriundo de la provincia de Misiones y residiría en Las Grutas. Por el momento, solo se cuenta con su edad, su nombre y la provincia de origen, mientras continúan las verificaciones para determinar su identidad completa y situación personal.

Desde organismos de seguridad y salud se recordó que el consumo de alcohol incrementa los peligros en espacios acuáticos y que la prevención resulta clave para evitar emergencias de este tipo.