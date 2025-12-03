La Municipalidad de Neuquén puso en marcha una nueva campaña sobre la prohibición del uso de pirotecnia durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. “Como todos los años desde el inicio de la primera gestión del intendente Mariano Gaido lo que hacemos es un trabajo de concientización en toda la ciudad”, dijo Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, quien recordó que en la capital está prohibido su comercialización y su uso.

“Hay una ordenanza, pero también hay una Ley provincial que abarca a todo el territorio neuquino que la prohíbe en todas sus formas”, reafirmó De Giovanetti y explicó que el operativo, incluye recorridas por zonas comerciales y espacios públicos de alta concurrencia.

“Esto se fundamenta en diversos motivos de importancia para la comunidad. Entre ellos se destacan la protección del medio ambiente, la prevención de incendios, y especialmente la protección de animales y personas con discapacidad, quienes se ven particularmente afectados por los estruendos que genera este tipo de material”, desarrolló la funcionaria.

“Lo que comenzamos en el día de hoy es hacer la tarea de concientización recorriendo la ciudad y recordando a la ciudadanía que está prohibido el uso de pirotecnia, explicando por qué y cuáles son los fundamentos legales”, señaló.

“Hay una ordenanza, pero también hay una Ley provincial que abarca a todo el territorio neuquino que la prohíbe en todas sus formas”, reafirmó De Giovanetti y explicó que el operativo, incluye recorridas por zonas comerciales y espacios públicos de alta concurrencia.

Cómo denunciar la venta ilegal de pirotecnia

La campaña incluye la distribución de folletería con información sobre el número 103 de Defensa Civil, “número al que los vecinos pueden llamar para denunciar la venta ilegal de pirotecnia, ya sea en espacios públicos o comercios”.

Explicó que “en caso de identificar un domicilio particular donde se comercialice pirotecnia, les pedimos por favor a los vecinos y vecinas que se realicen la denuncia directamente ante la policía provincial o la Fiscalía, ya que esto requiere la intervención del Poder Judicial para ordenar un allanamiento en un domicilio privado”, mencionó De Giovanetti quien dijo que “en estos casos el municipio acompaña el procedimiento para realizar el decomiso correspondiente”.

De Giovanetti explicó que año a año se va observando un cambio cultural positivo: “Todos los años la cantidad que decomisamos es menor”, destacó aunque reconoció que todavía se registra uso de pirotecnia en la ciudad.

En este punto mencionó que en esta temporada habrá un factor clave para mejorar la efectividad de los controles y es que “los gobiernos locales de ciudades colindantes de Río Negro han sancionado sus propias ordenanzas de prohibición del uso de pirotecnia”.

“Antes teníamos el problema de que desde la ciudad de Neuquén cruzábamos el puente y en Cipolletti se podía comprar. Ahora está prohibido en varias localidades de la provincia de Río Negro, lo que va a hacer que sea mucho más restrictiva la cantidad que puede ingresar de manera ilegal a la ciudad”, cerró la funcionaria.