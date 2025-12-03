El legislador Luciano Delgado Sempé, del espacio Vamos con Todos presentó en la Legislatura el proyecto de ley denominado “Góndola Fría Rionegrina”, que propone que supermercados, autoservicios, mayoristas y comercios con góndolas refrigeradas destinen al menos el 25% del espacio para cervezas y sidras elaboradas en la provincia. La iniciativa busca fortalecer el consumo de cercanía y consolidar la identidad productiva de las ciudades rionegrinas.

El proyecto establece además que, dentro de ese porcentaje, se priorice la producción local de la región o localidad donde se encuentre cada comercio. De esta manera, se impulsa la economía regional y se promueve la visibilidad de emprendimientos que generan empleo y valor agregado en distintos puntos de la provincia.

Según explicó Delgado Sempé, la propuesta “apunta a equilibrar las condiciones en los canales de comercialización, brindando visibilidad real y nuevas oportunidades a un sector que genera empleo, innovación y valor agregado en toda la provincia”. La medida busca dar respuesta a la demanda de productores que enfrentan dificultades para competir en espacios dominados por grandes marcas.

La iniciativa es parte de las políticas de promoción de la producción local y consumo responsable, con el objetivo de que los consumidores puedan acceder de manera más directa a productos elaborados en su propia región. El legislador destacó que la propuesta también contribuye a consolidar la identidad cultural y productiva de las ciudades rionegrinas.

De aprobarse, la “Góndola Fría Rionegrina” representará un paso significativo en la valorización de la producción provincial, generando un impacto positivo tanto en la economía como en la construcción de un mercado más justo y equilibrado para los productores locales.

