Un bloqueo que estalla en plena mañana y desata malestar

El tránsito sobre la Ruta Nacional 22 quedó detenido este martes a la altura del kilómetro 1319, a unos pocos kilómetros de Plaza Huincul, donde un grupo de monotributistas —habituales prestadores de servicios para la Municipalidad de Plaza Huincul— inició un corte que rápidamente provocó filas que superan los 6 kilómetros.

La medida tomó por sorpresa a cientos de automovilistas y generó indignación inmediata. El bloqueo se realiza sobre una vía nacional, situación que ya motivó la intervención de la Justicia y de fuerzas federales.

El intendente fue categórico: “Hoy nos despertamos con este corte”

En diálogo con AM550, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larazza se refirió directamente al conflicto.

“Hoy nos despertamos con este corte, no sé los motivos, aducen que es por trabajo. Es un grupo de personas de Plaza y otras de Cutral Co. Han tomado la decisión de hacer este corte”, afirmó.

El jefe comunal remarcó que el municipio no recibió ningún pedido de reunión o petitorioy sostuvo que “esa gente no ha solicitado audiencia alguna”.

También advirtió que la acción se desarrolla en una vía nacional: “Ha tomado intervención la justicia, están sobre una ruta nacional lo que comprende un delito”.

“Se les explicó uno por uno los motivos de la reducción de trabajo”

Larazza detalló que los manifestantes son monotributistas que prestaron servicios al municipio y que el recorte de tareas había sido anticipado de manera personal.

“Hay gente que está bajo el monotributo y que por circunstancias de ordenamiento, se les ha explicado personalmente uno por uno, los motivos de la reducción de trabajo, pero no han entendido”, señaló.

“No son contratos, son monotributos”: la aclaración que marcó el tono del conflicto

El intendente insistió en precisar el rol de quienes hoy reclaman:

“No son contratos, son monotributos. Lo que el empleado municipal no llega o no puede hacer se contrata externos para que realicen un trabajo, es por una necesidad, no es un sueldo mensualizado”.

Y agregó:

“El estado no es un empleador para monotributistas sino que tiene la necesidad de dar servicios y es nuestra obligación dar mejores servicios”, aclaró

Larazza sostuvo que su gestión impulsó herramientas de capacitación y alternativas laborales en el sector privado:

“En Plaza Huincul en mi gestión hemos abierto y brindado herramientas para el ingreso laboral al privado, y lo seguimos haciendo y es nuestro eje central de la gestión”.

Reducción de tareas y trabajos inconclusos

El jefe comunal afirmó que las tareas no se suspendieron de manera arbitraria y que incluso hubo casos en los que las prestaciones no fueron cumplidas:

“Las contrataciones no se descontinuaron, solo se redujeron, y en algunos casos se discontinuaron, ya que la municipalidad no tiene la posibilidad de brindarles trabajo fijo”.

También insistió en que el aviso se hizo con anticipación:

“Se avisó en tiempo y forma de que iba a mermar el trabajo porque tenemos que pagar sueldos, aguinaldo, bono y es una cuestión”.

A esto sumó otro punto clave en su explicación:

“Se discontinuó muchas veces porque no hicieron el trabajo o porque no cumplieron los plazos”, argumentó.

Intervención federal y un mensaje directo

Larazza confirmó que hay actuación de fuerzas nacionales:

“Han hecho corte parcial, ha tomado intervención la federal y serán informados”.

Para graficar las limitaciones presupuestarias del municipio, lanzó una comparación:

“¿Usted manda a pintar su casa si no tiene el dinero? Es una cuestión de orden”.

Y volvió a remarcar la diferencia entre un vínculo laboral y una contratación puntual:

“El monotributista no es un empleado municipal que cobra todos los meses. Es un trabajo que se llama cuando se necesita para determinada tarea que no la desarrolla el empleado municipal”.

Un conflicto que bloquea la ciudad y busca una salida

Mientras el corte continúa y los automovilistas expresan malestar por las largas demoras, el intendente espera novedades:

“Estoy esperando a ver qué se resuelve. No me han pedido audiencia ni mucho menos esta gente”.

El municipio sostiene que el ordenamiento de las contrataciones era inevitable y que la reducción de tareas fue comunicada previamente. El bloqueo sobre la Ruta 22, en cambio, genera un impacto directo en miles de vecinos y mantiene a Plaza Huincul en el centro de una jornada marcada por la indignación.

Amenazas durante una recorrida de obra

El mes pasado Larraza vivió un tenso episodio de tensión cuando un grupo de monotributistas lo increpó y amenazó mientras recorría la obra de la nueva plaza de la Integración. El jefe comunal se encontraba acompañado por el secretario de Hacienda, Alejandro Cancio, supervisando el avance de los trabajos.

Según informó oficialmente el Municipio, ambos funcionarios habían sido “objeto de amenazas y agresiones” durante la inspección. La gestión calificó los hechos como de “extrema gravedad” y los enmarcó en un clima de hostigamiento que se viene intensificando en las últimas semanas.

Desde el inicio de su gestión, Larraza implementó un ordenamiento en la obra pública y reforzó controles para evaluar pagos según el cumplimiento real de los trabajos, ya que detectaron monotributistas que, o no realizaban las tareas asignadas o incumplían los plazos establecidos. También surgieron observaciones sobre los valores presupuestados en algunas obras.

Estos ajustes generaron descontento, lo que, según el Ejecutivo, derivó en escraches, amenazas y acciones intimidatorias contra funcionarios municipales. Las agresiones de noviembre tendrían el mismo origen que las de este miércoles.

La entrevista completa al intendente