Gaspar Valverde, reconocido actor y humorista uruguayo, falleció a los 50 años luego de haber estado internado en la unidad de cuidados intensivos (CTI) del Sanatorio Americano, tras sufrir una hemorragia intracraneal. Fuentes cercanas al ámbito laboral del comunicador confirmaron la noticia el lunes.

El artista presentó un sangrado severo en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo cubre, conocido médicamente como hemorragia subaracnoidea (HSA). Según los especialistas, esta condición probablemente fue causada por un aneurisma, una dilatación patológica localizada en un vaso sanguíneo o en el corazón debido al debilitamiento de sus paredes.

Valverde había formado una familia con su colega Karina Vignola, con quien contrajo matrimonio en 2011 y de la que se separó en 2022. Tenían dos hijas de 17 y 14 años. Ambos se conocieron a principios de los años 2000 trabajando en un programa conducido por Omar Gutiérrez.

La historia profesional de Valverde

Su carrera profesional se extendió por más de tres décadas, abarcando televisión, teatro y plataformas de streaming. Comenzó su formación actoral en El Circular, estudiando con Chaty Peláez y Nubel Espino, y debutó en teatro infantil antes de dar el salto a la televisión. Participó en ciclos destacados como Maxi Animados, Bienes Gananciales, De Igual a Igual, Yo y Tres Más, y Polémica en el Bar, colaborando con figuras de renombre como Cacho de la Cruz, Alberto Sonsol, Jorge Piñeyrúa y Álvaro Navia.

En julio de 2023, Valverde habló públicamente sobre sus problemas de salud mental, atribuidos a la muerte de su padre, su separación matrimonial y un conflicto judicial con Álvaro Navia relacionado a Polémica en el Bar. En abril de 2024, tuvo una de sus últimas apariciones junto a su exesposa en un programa de streaming donde repasaron su historia juntos.

A fines de 2024, debió suspender la grabación de otro programa de streaming debido a un malestar que sufrió mientras compartía mesa con Diego Godín y Rosina Benenati. Fue trasladado inicialmente al Hospital Maciel y luego internado en el Sanatorio Americano para observación. A pesar de que sus estudios médicos iniciales fueron “bien”, los médicos le recomendaron cuidar el estrés.

Recientemente, Valverde se había sumado al canal de streaming Fipo TV, participando en el programa Fuera de Lugar junto a Damián Lescano y Shay Levert. Su fallecimiento representa una pérdida significativa para el ámbito cultural y humorístico del país.