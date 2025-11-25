El futbolista uruguayo Diego García, con pasos por Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Patronato, fue condenado este martes a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal, en un caso ocurrido en 2021 durante una fiesta en la que participaban varios jugadores del Pincha y un grupo de mujeres.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, que dio por acreditada la denuncia presentada hace cuatro años. Minutos después de escuchar el fallo, el jugador de 28 años se desmayó en la sala de audiencias y tuvo que ser asistido por personal médico.

Hasta que la condena quede firme, García cumplirá arresto domiciliario en La Plata con tobillera electrónica, bajo el argumento de falta de peligrosidad. Aun así, permanecerá bajo custodia inmediata, según confirmaron fuentes judiciales.

El fiscal Lucas Domsky había pedido una pena de ocho años, mientras que la defensa de la víctima reclamaba diez. La defensa del futbolista solicitó su absolución, algo que el tribunal desestimó.

El caso se originó en marzo de 2021, cuando, en plena competencia con Estudiantes, se denunció el abuso cometido en una reunión privada del plantel. En el proceso declararon jugadores como Nazareno Colombo, Luciano Squadrone y Darío Sarmiento, aunque ninguno de los testimonios permitió reconstruir completamente lo sucedido.

Tras el episodio, Estudiantes separó a García del plantel, pero el delantero continuó su carrera en Talleres, Patronato, Emelec, Liverpool de Montevideo y, desde enero de este año, en Peñarol, donde disputó 46 partidos y marcó cinco goles.

El presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, había sido contundente días atrás: “Si es declarado culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato”. Con la condena ya confirmada, el futuro del jugador en el club parece sellado.