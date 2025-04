Verónica Lozano filtró cómo será su colaboración con Lali Espósito: “Es el sueño de mi vida”

Lali Espósito anunció que se aproxima el lanzamiento de un nuevo videoclip, el cual será parte de su nuevo disco. Debido a esto, quien se mostró muy entusiasmada fue Verónica Lozano, quien confirmó que estará presente en el videoclip. Si bien no está pactado que cante, se la podrá ver bailando y participando en “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

Por lo menos así lo contó la conductora en su programa de Telefe, ya que no logró ocultar la emoción luego de que le confirmaran que participará del video: “Viernes a la noche estuve en la presentación de Lali Espósito de su nuevo material discográfico. ¡Soy parte de un video!”

Eso sí, a la hora de dar detalles se mostró muy precavida. Eso sí, confirmó que su participación no tiene nada que ver con agarrar el micrófono para cantar, sino que se movió al ritmo de la música mientras las cámaras la grabaron: “Pero todavía no puedo contar nada. Actué, no canté”.

En esta sintonía, a modo de broma, comenzó a dar detalles de cómo será su aparición en el videoclip de Lali Espósito: “Se me ven un poco las ‘tetorras’... Tengo transparencias”. Mientras que se mostró entusiasmada por el estreno, ya que confirmó que la canción “es muy pegadiza”. Ante todo lo que le generó esta situación, Verónica Lozano admitió: “Es el sueño de mi vida, chicas, soy de la época de MTV”.

En Cortá Por Lozano sus compañeros le hicieron algunas preguntas y ella fue sacándole las dudas. Tanto es así, que reveló cómo fue la convocatoria, por lo que sorprendió al contar que la propia cantante la llamó: “Me escribió por el celular y le dije que sí de una porque la amo. Todo lo que me pide ella, le voy a decir que sí”.

“Ella me mandó la canción, yo la escuché, la escuché, la escuché. Llegué al set, motorhome, me produjeron, me peinaron, me dieron la ropita y yo llevé mis cosas”, detalló sobre el día de la grabación. Luego de esto, contó cuánto duró la grabación de su partecita: “cinco minutos, diez minutos” y aseguró que le salió a la primera toma.

Para cerrar, le preguntaron a Verónica Lozano sobre algún detalles más para anticipar: “¿Hay algún elemento con el que jugás en el video?”. A lo que alimentó el misterio: “Sí. Chupo algo”. Y cerró contando que recibió la aprobación de Lali Espósito: “Me dijo que le había gustado mucho”.