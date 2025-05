Cande Tinelli confesó por qué no puede ni ver a Milett Figueroa: “Fue un error de mi viejo”

Desde que Milett Figueroa ingresó a la familia que las hijas de Marcelo Tinelli le miran de costado, como reprobando su inclusión a la familia. Ante la incógnita respecto a por qué no se la recibió con los brazos abiertos, Cande Tinelli rompió el silencio y deschavó las actitudes que más le molestaron.

Una de las tramas principales de la serie “Los Tinelli” es cómo se toma la familia la inclusión de Milett Figueroa, la nueva novia de Marcelo Tinelli. En este contexto, Cande Tinelli y sus hermanas reprueban de forma tajante este accionar de su padre y comienza una tensa guerra que se mantuvo, incluso, hasta luego de las filmaciones de la serie familiar.

Ahondando en lo que puede ser el verdadero motivo por el que las hijas no pueden ni ver a la modelo peruana, se pensó en la posibilidad de que todo sea producto de la edad, ya que la diferencia entre la pareja es de 33 años. Incluso, ella es más chica que la hija mayor del conductor, por lo que se especuló con que ese podría ser el principal problema.

Ante esto, Mica y Cande Tinelli asintieron sobre que sería uno de los conflictos, pero advirtieron que no es el único, ya que aseguraron que tenía un comportamiento bastante particular. A la hora de describirlo, intentaron encasillarlo como 'aires de diva', lo cual la llevaba a 'no esforzarse' por mantener un vínculo con las hijas de Marcelo Tinelli.

Asimismo, poco a poco la hija del conductor se metió y marcó otro de los puntos en los que se sintieron invadidas por su presencia e inclusión repentina en la familia: “Pasó re poco tiempo y ya la trae a la casa de Uruguay, que es muy especial para nosotros”.

Ahora que las aguas se calmaron y el tiempo pasó Cande Tinelli dio una nota en Puro Show y más allá de aclarar estas cosas por las que no tenía una buena relación con Milett Figueroa, aclaró que la bronca principal fue con su padre: “Se lo recriminamos, obvio. Pero la verdad es que cuando uno lo ve feliz, ya está. Fue todo muy de golpe, llegó a casa para una convivencia para la que nadie estaba preparado. Fue más un error de mi viejo”.

Por lo que el hecho de que él se retractara fue lo que terminó generando que se levante la bandera blanca de paz en esta interna familiar para terminar de limar asperezas con la peruana: “Está todo bien con ella. Milett es buena mina, nos llevamos bien”.