Ariel Tarico, el hombre de las mil voces: "la risa es liberación"

Ariel Tarico empezó su carrera como dibujante y caricaturista, para luego empezar a ser conocido como "el hombre de las mil voces", y que lo reconozcan como uno de los imitadores más reconocidos de Argentina. En una entrevista exclusiva con Prima Multimedios, el imitador y humorista, actor y locutor, contó sobre su actualidad, sobre cómo trabaja, la risa y mucho más.

Actualmente, Tarico está girando, junto a David Rotemberg, con su espectáculo "Sean de Termos y Mabeles", y reconoció que están felices por la importante repercusión que están teniendo. Además, trabaja por las mañanas en Radio Rivadavia, junto a Nelson Castro y colaborando a la tarde con Johnny Viale y Cristina Pérez. A su vez, en TN, a las 22, en el programa de Diego Sehinkman "Solo una vuelta más", donde aparecen las caricaturas de los personajes. "Feliz, porque es lo que siempre soñé desde muy chico", dijo.

La materia prima con la que trabaja es la risa, algo que él definió como "una liberación, un desahogo", y que más adelante fue más allá "es como el orgasmo", y con precisión, lo resumió en "es una cosa de decir `Uf, listo`". A su vez, contó que es muy amplio en cuanto al humor. "Me puedo reír con Les Luthiers y con Midachi. Cuando voy a ver una obra de humor, me relajo, me puede hacer reír un stand-up o una comedia", dijo.

La entrevista completa con Ariel Tarico: