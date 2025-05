Jésica Cirio está vendiendo su ropa en una feria y Roberto Piazza explotó contra ella

Tras su escandalosa separación de Jésica Cirio y Elías Piccirillo en medio de una causa por estafas y enriquecimiento ilícito (por lo que el empresario está preso), la modelo decidió bajar el perfil, pero antes, dejó algunas de sus prendas y de su expareja, en una feria de Nordelta para que sean vendidas. Todo esto desató la furia del diseñador Roberto Piazza, quien aprovechó la oportunidad para hablar de una mala experiencia que tuvo con la también conductora.

Según informaron en Puro Show, Cirio vende sus prendas de lujo y las de Elías Piccirillo en una feria en Nordelta y desde el programa mostraron el lugar en cuestión.

Tras conocer esto, desde ese mismo ciclo fueron a buscar al diseñador de alta costura Roberto Piazza para consultarle sobre esto, y él no dudó en tirarle más tierra a la blonda. “De la Cirio se puede esperar cualquier cosa, no tiene los patitos en fila, no le llega el agua al tanque”.

Fue ahí que recordó un antiguo enfrentamiento que tuvo con ella: “No le podía poner ropa de alta costura porque es muy petisa. Le puse un casco de cristal con plumas, pero lo tiró al piso y lo quebró. Me rompió un casco de cristales que salía una fortuna. Discutimos y nunca más la quise”.

“Con toda la plata que afanaron, se podrá comprar más cosas. Esto de vender ropa lo hace como terapia ocupacional o para que la gente le crea que es buenita. Se hace, de buenita no tiene nada. Los miau, miau son así”, concluyó el diseñador.

Sin embargo, Piazza no fue el único en criticarla por este accionar, ya que el conductor de Radio Rivadavia, Baby Etchecopar, agregó: “Que todos los chorros dejen de tomarnos de pelotudos. Son negros con plata por eso presumen lo que tienen porque nunca tuvieron nada”.