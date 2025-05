Se destapó quién es el nuevo novio de Jésica Cirio y estalló de bronca

La situación sentimental de Jésica Cirio se encuentra constantemente en el foco de atención. Sus últimas dos parejas terminaron con escándalo, por lo que cada movimiento vinculado a su situación sentimental genera expectativa y polémica. Fue así como se filtró quién sería su nuevo amor y no pudo evitar salir a responder cómo se siente por estar en medio de la polémica.

Como si lo ocurrido con Martín Insaurralde no fuese suficiente, Jésica Cirio intentó dar vuelta la página rápidamente y buscó en Elías Piccirillo el amor que la aleje de los escándalos. Luego, la vida le daría un durísimo revés en una historia conocida.

Ahora, luego de que su último esposo cayera preso, ella anunció su separación y todo parece indicar que estaría dispuesta a volver a probar suerte en el amor. Fue así como Fernanda Iglesias ventiló contó en Puro Show quién sería el nuevo hombre que conquistó el corazón de la modelo.

"Me cuentan que ella habría estado viajando mucho al Uruguay porque estaría saliendo con Ariel Edelman”, aseguró la periodista para develar quién sería el hombre con el que tendría encuentros íntimos mientras se encarga de no quedar pegada en los escándalos de su ex pareja.

Pero al nombrar a Ariel Edelman, muchos quedaron bastante desconcertados, ya que no es un nombre muy conocido dentro del mundo del espectáculo. Esto es lo que llevó a Fernanda Iglesias a dar datos de cómo lo habría conocido Jésica Cirio: “Es un empresario que salió con Mica Tinelli y es muy amigo del Pocho Lavezzi”.

“Se conocieron por amigos en común. Jésica Cirio se está mudando de la casa que compartía con Elías Piccirillo a una casa más pequeña porque va a alquilar la más grande para cubrir los gastos del abogado de su exmarido. Ya echó a cuatro empleados”, detalló sobre este romance y cómo está buscando acomodar su nueva vida.

Sin embargo, al tomar potencia estas versiones, Jésica Cirio se calentó y salió a desmentir este romance: "Con relación a los rumores de que tengo una nueva pareja, quiero aclarar que no es verdad. Actualmente estoy sola. Les pido por favor que no involucren a terceros y que dejen de inventar cosas que no son reales”.