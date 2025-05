Dalma Maradona expuso las horribles condiciones en las que murió Maradona: “Nos llamaba y…”

A medida que el tiempo pasa, Dalma Maradona comienza a perder el temor y se anima a exponer distintos detalles de lo que fueron las semanas previas a la muerte de Maradona. En esta ocasión, se lanzó a contar cómo era el contacto que tenía con su padre en ese momento y los detalles del sitio en el que se encontraba alojado, ya que reveló que las condiciones eran casi inhumanas.

El hecho de declarar sobre la muerte de Maradona y tener que revolver esos meses de dolor no fue para nada sencillo: “Fue tremendo, yo estaba muy nerviosa, pero tranquila porque me habían pedido decir la verdad, me iban a hacer las preguntas y yo iba a decir lo que viví, aunque algunas de ellas eran más dolorosas y más personales, sobre mi relación con mi papá”.

“Estaba tranquila, pero en algunos momentos lloré porque algunas preguntas me tocaban de manera muy íntima”, comentó Dalma Maradona en DDM sobre el dolor que le provocó esto. A lo que también mencionó que no sólo es difícil para ella, sino que también para Gianinna e incluso para Benjamín Agüero por su deseo de estar presente: “Él quería estar acompañando a su mamá y hubo momentos de la declaración de Gianni muy dolorosos porque le preguntaban cómo era el día a día y cómo nos cambió la vida sin él y ella habló de mi papá como abuelo”.

Fue así como expuso su bronca por cómo las terminaron alejando de su padre: “Nosotras no podíamos ver a mi papá y él nos llamaba y nos preguntaba por qué no íbamos y le decíamos que fuimos hasta la puerta y no nos habían dejado entrar”. A modo de consuelo, aseguró que hizo todo lo que tuvo a su alcance para sacarlo de esa situación: “Siento que con Giannina hicimos todo lo posible y lamentablemente hay audios que avalan eso, como ‘si se lo lleva Giannina perdemos todos’ y esas cosas están presentadas en la causa”.

Además, Dalma Maradona contó cómo ella trabajaron para ubicar a Diego en un lugar acorde a sus necesidad y para poder estar cómodo: “Maxi Pomargo era el encargado de hacer la logística, Vanesa Morla era la que le daba la plata por si se alquilaba una casa y Giannina le manda dos casas y le dicen que no porque eran muy caras y a ella le agarra un ataque y les dice ‘¿caras para quién? ¿Quién las paga?’”.

Fue allí donde las hijas comenzaron a enterarse del trasfondo que vivía su padre: “Ella les dijo ‘él tiene que vivir como un rey’, de hecho está escrita esa frase también y al rato Maxi Pomargo le manda un audio diciendo que ya tenían la casa y ella le dice si les pueden mandar videos y ahí pasa la situación de que Jana tenga que ir a firmar”.

Sin embargo, el sector en el que estaba Maradona carecía de lujos: “No tenía puerta, lo que explica Giannina es que cuando se cerraba la puerta entraba luz o sonido de afuera, no tenía un cuarto, no tenía baño”.

Por lo que destacó que el sitio no estaba apto: “Eso fue terrible, en ese momento no reparé porque estaba él ahí y no reparé, pero cuando revistan el lugar pensás que no tenía por qué vivir en esas condiciones”.