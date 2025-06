Se destapó la peor crueldad de Wanda Nara y Mauro Icardi: con quién pasaron las nenas el Día del Padre

Tras varios días de puja, Mauro Icardi había logrado el permiso para poder pasar el Día del Padre con sus hijas. Sin embargo, las exigencias eran demasiadas, a tal punto que decidió desestimar esta posibilidad. Por su lado, Wanda Nara viajó a Uruguay con su hermana y su padre y también pasó el finde largo alejada de sus hijas. Ante esto, se supo con quién pasaron estos días las pequeñas.

Wanda Nara tuvo en su poder la chance de elevar la bandera blanca y abandonar la pelea con su ex pareja. Es que si bien podría cederle la tenencia de sus hijas al futbolista para que vivan un fin de semana en familia, sólo logró poner una gran cantidad de prohibiciones y condiciones para que finalmente Mauro Icardi desista de esta posibilidad.

Es que al ver todo lo que debía cumplir y la fragilidad del pacto, las propias abogadas le aconsejaron al futbolista que desista de esta posibilidad, por lo que hizo alusión a que “el Día del Padre es comercial”. Con esto justificó su ausencia aunque se lamentó por no poder realizar los planes que deseaba.

Para colmo, su lamento es mayor debido a que bien podría haber quedado al cuidado de Francesca e Isabella debido a que Wanda Nara no estuvo con sus hijas el fin de semana, sino que viajó a Uruguay junto a su padre Andrés y su hermana Zaira.

Esto generó una gran incógnita, ya que la conductora y el futbolista pasaron el fin de semana en Uruguay y las pequeñas estuvieron en Argentina. Fue así como se deschavó la maldad de ambas partes, ya que ninguno pasó estos días con las pequeñas, incluso por más que sea una fecha festiva.

Ante esto, Rodrigo Lussich contó con quién pasaron el Día del padre las hijas de la pareja: “A él no le importó y las hijas no pasaron con nadie el Día del Padre porque Wanda la pasó con su propio padre y su hermana, él se fue a Carmelo con la China, dónde lo pasaron esas nenas: con las mucamas. Estuvieron con las niñeras. En definitiva con las chicas no estuvo”.