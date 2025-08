¿Peor que el covid 19?: las 5 cosas que hay que saber sobre la variante Frankestein

Frankestein, el aterrador personaje creado por la escritora inglesa Mary Shelley, era un monstruo armado por un médico con partes de cadáveres, que cobraba vida mediante ese experimento. Por eso, la nueva variante del Covid fue apodada igual, porque mezcla dos partes virales de distintas cepas de Ómicron, esa derivación de la enfermedad que se caracteriza por su rapidez de contagio.

Científicamente a esta nueva variedad de Covid que ya llegó al país se la conoce como XFG, y es el resultado la recombinación genética de las subvariantes LF.7 y LP.8.1.2 de Ómicron. Fue detectada en Asia a comienzos de año, y se expandió velozmente.

Pero… ¿cuáles son sus principales características y que hay que saber sobre ella? A continuación, los cinco puntos cruciales para entender el “nuevo traje” que viste un virus que ya es conocido por todos.

¿Por qué se expande tan rápido?

“Los virus viajan junto con las personas” sintetizaron los expertos, que informaron acerca de un dato clave. Es que luego de su detección en Asia, la variante se expandió mundialmente sin demora. Ya en el mes de junio el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos alertó de que pasó a ser la tercera variante de mayor circulación en ese país.

¿Qué novedad aporta?

La recombinación de virus que dieron origen a esta nueva variante la hace más resistente, porque esas características favorecen su “adaptabilidad viral”. Sin embargo hasta el momento las investigaciones que se realizaron no pudieron precisar en qué se nota ese dato. Lo que si saben es que no es más grave que las variantes anteriores, porque (salvo los que se enfermaron y padecían una dolencia previa) no hubo reportes de casos extremos.

¿Cuáles son sus síntomas?

La disfonía es el síntoma más característico. También se puede experimentar fiebre, dolor de garganta, tos seca, fatiga y malestar general.

La afectación a la garganta quedó como algo distintivo porque, en la mayoría de los casos, la laringe de los que se contagian de ella se inflama rápidamente.

¿Es grave o mortal?

Los expertos sostienen que no es una variedad de riesgo, salvo para personas con enfermedades previas o adultos mayores. Debido a esto, a nivel global se consensuó que su presencia no amerita la implementación de medidas extraordinarias.

¿Las vacunas contra el Covid 19 nos protegen de ‘Frankestein’?

Afortunadamente, según criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las vacunas contra el COVID-19 son efectivas para esta nueva variante, así que los que ya están vacunados tendrían anticuerpos para afrontar la nueva enfermedad.