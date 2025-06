En los premios Gardel, Teresa Parodi le dedicó su estatuilla a Cristina Kirchner

La gala de premiación de los Gardel 2025 dejó momentos de todo tipo, tanto emotivos como divertidos, los cuales fueron viralizados en las redes sociales, pero el más llamativo y comentado de todos fue el protagonizado por Teresa Parodi, quien al recibir una estatuilla decidió dedicársela a Cristina Fernández de Kirchner.

Es que la artista se subió al escenario por ganar “Mejor Canción de Folklore”, y fue allí cuando habló en contra del gobierno de Javier Milei (sin nombrarlo directamente) y haciendo hincapié en la violencia hacia los artista y los discursos de odio que se replican en la sociedad.

“Digo no al discurso de odio que reina en nuestro país hoy; digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro a instituciones maravillosas que son un orgullo nacional, hay tanta patria guardada en el arte", arrancó diciendo la cantautora.

En tanto, luego siguió: “Digo no a la descalificación permanente de las sociedades de gestión colectiva, que cuidan, defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y los intérpretes de la música”.

"Digo no a la persecución y estigmatización a los que piensan distinto”, insistió para emocionar a más de uno, y luego finalizar nombrando a la ex vicepresidente de la Nación, logrando una ovación de los presentes: “Si ustedes me lo permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón, quiero dedicárselo, muy especialmente, a Cristina Fernández de Kirchner”.