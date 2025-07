Mario Pergolini le respondió a Yanina Latorre si saldría con ella y sorprendió con su confesión: “Me da…”

La televisión argentina volvió a encenderse con un cruce inesperado entre dos figuras fuertes de los medios. Esta vez, Yanina Latorre sorprendió a todos cuando confesó sin tapujos que Mario Pergolini es uno de los hombres con los que se animaría a salir. En medio de su crisis con Diego Latorre, la panelista de Socios del Espectáculo no tuvo reparos en compartir su deseo al aire.

“Con Mario voy y se la remo entera”, lanzó Yanina Latorre entre risas y con algo de pudor. Lejos de quedarse en un simple halago, explicó que no podría visitarlo en su programa Otro Día Perdido porque, según dijo, “América no me presta”. A pesar de esa limitación, su comentario encendió la polémica y la puso otra vez en el centro de la escena mediática.

Sin perder la ironía que la caracteriza, Yanina Latorre fue más allá y detalló qué es lo que realmente la atrae de Mario Pergolini. “A mí Mario me gusta un poco. Igual, yo ya no me caliento…”, confesó, dejando en claro que hoy prioriza una buena charla y una copa de vino antes que cualquier aventura fugaz.

Durante la charla, Ximena Capristo quiso saber si la idea de escuchar a Mario Pergolini susurrándole al oído le generaba algo más intenso. La respuesta de Yanina Latorre fue tajante: “No soy tan paj… A mí me gustan los hombres inteligentes. A esta edad una piensa más en hablar y tomar un vino”.

La comparación era inevitable: entre Marcelo Tinelli y Mario Pergolini, Yanina no dudó en inclinarse por el ex CQC. “Marcelo es mi amigo y no lo imagino. Pero me seduce, me calienta mucho más Pergolini”, soltó sin filtro, dejando a todos boquiabiertos.

La confesión de Yanina Latorre no solo generó revuelo entre sus colegas, sino que también encendió las redes sociales. Muchos usuarios se animaron a debatir si realmente harían lo mismo que ella y elogiaron su honestidad brutal. Otros, en cambio, pusieron el foco en su situación sentimental con Diego Latorre, especulando si este tipo de comentarios podrían tensar aún más la relación entre ambos.

Ante semejantes declaraciones, Mario Pergolini no tardó en contestar. Fiel a su estilo, fue directo y sin vueltas: “Te agradezco Yanina, la respuesta es no”. Con humor, añadió una confesión que pocos esperaban: “¿Viste cuando hay gente que te da como miedo? Pero tomo las palabras como un mimo”.

Con su respuesta, Mario Pergolini logró darle un cierre elegante y sarcástico a un piropo que, en otras circunstancias, podría haber pasado desapercibido. Sin embargo, la tensión que vive Yanina Latorre con Diego Latorre le sumó un condimento extra a esta confesión que seguirá dando que hablar en la farándula.