Ivana Icardi se lamentó por el daño que Wanda Nara le hizo a su familia: “Nunca peleen con una…”

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener tregua. Cada semana surge un nuevo episodio que aviva aún más el escándalo mediático. Esta vez, la que decidió romper el silencio fue Ivana Icardi, hermana del futbolista, quien utilizó sus redes para dejar en claro lo que piensa de la mediática y, de paso, desahogar años de enojo acumulado.

Lejos de quedarse callada, Ivana apuntó directamente contra Wanda Nara y recordó cómo, según su mirada, la relación con su hermano cambió drásticamente desde que ella apareció en sus vidas. “Nunca peleen con una comebilleteras profesional”, lanzó sin rodeos en un mensaje que, aunque fue publicado en su cuenta privada, rápidamente se viralizó.

No es novedad que Ivana Icardi y Wanda Nara no tienen relación alguna. Los chispazos entre ambas se hicieron públicos hace años, cuando la influencer dejó entrever que la empresaria había sido la responsable del quiebre entre ella y Mauro Icardi. Ahora, con el romance del jugador con la China Suárez, Ivana tomó partido sin dudarlo.

En uno de sus mensajes más contundentes, la ex Gran Hermano se sinceró sobre cómo le afectó ver fracturada a su familia. “Los Icardi tenemos carácter fuerte. Todo lo que implique hacer daño a los nuestros me duele, aunque no nos hablemos por años”, expresó, dejando en claro que las heridas siguen abiertas.

La hermana del delantero del Galatasaray también aprovechó para defenderlo como padre y dedicarle unas palabras a sus sobrinas. En su reflexión, Ivana aseguró que los hijos, cuando crecen, valoran más el amor y el tiempo compartido que el dinero. Y remarcó que Mauro Icardi siempre estuvo presente para sus niñas.

Fiel a su estilo frontal, Ivana Icardi criticó la forma en que Wanda Nara maneja el conflicto con su hermano. “Si tenés para vivir mil vidas, resolvelo en un juzgado y dejá de ventilarlo”, escribió, apuntando contra la exposición mediática que la conductora alimenta en redes y entrevistas.

Para cerrar su descargo, Ivana Icardi desmontó la versión de que Mauro Icardi sería el despechado de la historia. Con una lista de situaciones, enumeró por qué, a su entender, la verdadera despechada sería Wanda, quien, según ella, limita el vínculo del futbolista con sus hijas.

Por último, también se tomó un momento para salir en defensa de la China Suárez. Sin filtros, criticó a quienes juzgan a la actriz por viajar sin sus hijos y aseguró que ser madre no se mide por estar siempre presente, sino por la calidad del tiempo que se comparte.