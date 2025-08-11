Después de nueve años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están listos para dar un paso más en su historia de amor. La modelo argentina anunció en su cuenta de Instagram que aceptó la propuesta de matrimonio del futbolista portugués, mostrando un anillo de lujo y acompañando la publicación con la frase “sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La pareja comenzó su vínculo a finales de 2016, cuando Ronaldo conoció a Georgina en una tienda Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como asistente de ventas. En una entrevista de 2020, Rodríguez describió aquel encuentro como un “flechazo” inmediato, que se consolidó tras coincidir nuevamente en un evento de moda y comenzar a salir en privado.

Su relación se hizo pública en enero de 2017, cuando Georgina acompañó al futbolista a la ceremonia de los FIFA The Best Awards, donde Cristiano fue reconocido como mejor jugador del año. Ese mismo año, la pareja dio la bienvenida a su primera hija en común, Alana Martina. Cristiano ya era padre de tres hijos nacidos por gestación subrogada: Cristiano Jr. y los gemelos Eva y Mateo.

En 2021 anunciaron que esperaban mellizos, sin embargo, Ángel falleció antes de nacer. Bella Esmeralda, la otra melliza, es la quinta hija de esta familia ensamblada que comparte momentos de su vida en redes sociales desde su residencia actual en Arabia Saudita.

Consolidación familiar de los Ronaldo

La historia familiar de Georgina ha estado marcada por constantes cambios de residencia y situaciones complejas. Originaria de Argentina, su familia se trasladó a España y luego tuvo que enfrentar dificultades como la condena de su padre, Jorge Rodríguez, a seis años de prisión en España por un delito contra la salud pública. Tras su liberación, regresó a Argentina, donde falleció en 2019. Georgina ha defendido públicamente la relación con sus padres, afirmando que “tenemos una relación magnífica, muy estrecha de amor infinito con nuestros padres”.

Antes de convertirse en una figura pública, Georgina trabajó en diversos empleos modestos, desde mesera en Jaca hasta niñera en Inglaterra, hasta llegar a Gucci en Madrid, donde cambió su vida tras el encuentro con Ronaldo. Sobre ese momento, recordó: “El día que conocí a Cristiano voy a trabajar, llego a Gucci y, cuando salgo de la tienda, veo aparecer a un hombre muy guapo. Me detuve y comencé a sentir cosquillas en el estómago… Fue amor a primera vista para ambos, fue un momento de ‘clic’”.

Al inicio, su relación se mantuvo discreta, incluso Georgina llegó a usar disfraces para acompañar a Ronaldo en salidas públicas, como en Disney París. Con el tiempo, la modelo compartió detalles de su adaptación a la vida con el futbolista, destacando que “tardé medio año para ubicarme en su casa”, que era mucho más grande de lo que ella estaba acostumbrada.

La transición a una vida de lujos fue un desafío para Georgina, quien narró: “De camino al trabajo llegaba en autobús y Ronaldo me buscaba en un Bugatti de 2 millones de dólares. Pasé de vender artículos de lujo a lucirlos en la alfombra roja. Tengo millones de seguidores y soy la mujer del hombre más seguido del mundo”.

Un pilar fundamental en la relación fue la conexión que Georgina logró con Cristiano Jr., el hijo mayor del futbolista. En cuanto a la madre de Ronaldo, Dolores Aveiro, la relación atravesó momentos complejos, especialmente respecto a la idea del matrimonio, pero actualmente parece estar en armonía. Dolores ha declarado: “Es una buena chica y un gran apoyo para Cristiano”.

Profesionalmente, Georgina consolidó su carrera tras firmar con la agencia UNO Models en 2017 y trabajar para prestigiosas publicaciones y marcas internacionales. Ha sido anfitriona en eventos como los MTV Europe Music Awards y el Festival de San Remo, y ha asistido a festivales de cine como Venecia y Cannes. Además, su compromiso social se refleja en su colaboración con la Fundación Nuevo Futuro, que protege y educa a niños y jóvenes sin hogar, labor que fue reconocida en la Starlite Gala 2021. También incursionó en el mundo empresarial con su marca de ropa OM By G, que agotó su stock inicial.

Respecto a la convivencia con Ronaldo, Georgina describió en una entrevista: “Él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef, y yo a veces cocino. Para mí, mi casa es mi templo, un lugar para descansar, allí tengo la paz que necesito. Me siento en familia, me valoran, me miman y me quieren”. Además, destacó la influencia positiva que Ronaldo ejerce en su vida: “He aprendido mucho de él. Me ayuda, me enseña y me motiva. Al final eres el reflejo de lo que ves, y yo lo veo. Aunque ya era una mujer sana y deportista, hoy, y gracias a él, me siento aún mejor”.