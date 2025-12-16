Seguridad provincial: la Policía de Neuquén sumará nuevo equipamiento táctico

El Gobierno del Neuquén anunció una importante inversión para reforzar el equipamiento de las fuerzas de seguridad. A través del decreto 1678/2025, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, se autorizó la compra de elementos de protección personal para el personal que se desempeña en áreas de seguridad e investigaciones.

La adquisición contempla una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, que se ejecutará mediante una licitación pública. El monto exacto alcanza los 1.917.480.000 pesos, según lo detallado en el documento oficial.

El decreto autoriza la compra de 80 chalecos antibalas RB4, 300 chalecos femeninos RB2, 600 chalecos masculinos RB2, 30 cascos policiales antibalas RB3, 15 escudos balísticos RB4 y 100 máscaras para gas tipo MSA. Todos estos insumos serán destinados a mejorar la seguridad operativa de los agentes.

En los considerandos del decreto se subraya la necesidad de contar con equipamiento adecuado que garantice el correcto desempeño del servicio de seguridad. Además, se busca optimizar la capacidad de respuesta institucional frente a diversas situaciones de riesgo.

La norma también otorga a la Dirección Provincial de Administración del Ministerio de Seguridad la responsabilidad de fijar la fecha, hora y lugar para la apertura de sobres. Asimismo, habilita a la Dirección General de Compras y Contrataciones a ejecutar el procedimiento licitatorio correspondiente.