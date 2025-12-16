La tarde del 15 de diciembre en el Paraje Corralito, departamento de Pilcaniyeu, se convirtió en escenario de un operativo inesperado: tres trabajadores rurales fueron entrevistados en medio de sospechas de explotación laboral. La Fiscalía Federal de Bariloche dispuso la intervención y el Gobierno de Río Negro, a través del programa de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata, llegó hasta el lugar para evaluar las condiciones de trabajo.

El procedimiento incluyó entrevistas de despeje a los trabajadores, con el objetivo de relevar sus tareas y detectar posibles indicadores de trata laboral. Los resultados fueron elevados a la Fiscalía, que ahora analiza cada detalle para determinar si se trató de un caso de explotación encubierta en la zona rural.

La acción se llevó adelante en coordinación con la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina, con sede en Bariloche. La presencia de las fuerzas federales reforzó el operativo y dio mayor solidez a la investigación, en un contexto donde la vulneración de derechos laborales aparece como una amenaza constante.

Desde el Gobierno rionegrino remarcaron que se trabaja de manera sostenida en la prevención, detección temprana e intervención frente a situaciones de trata y explotación de personas. La estrategia busca reforzar la presencia del Estado en el territorio y garantizar un trabajo coordinado con la Justicia y las fuerzas federales.

Finalmente, se recordó que ante cualquier sospecha vinculada a trata o explotación de personas está disponible la Línea 145, gratuita, anónima y confidencial, que funciona las 24 horas, los 365 días del año. El caso de Paraje Corralito expone, una vez más, la necesidad de vigilancia permanente y acción inmediata frente a delitos que atentan contra la dignidad humana.