En un operativo llevado a cabo durante la madrugada de este martes, personal de la Comisaría 52 de Centenario logró la detención de dos personas con pedidos de captura vigentes. Ambos fueron interceptados en distintos puntos de la ciudad, en el marco de intervenciones policiales que destacaron la eficacia del sistema de control y verificación de datos.

El primer procedimiento tuvo lugar cerca de la 1:15, cuando los efectivos de la fuerza identificaron a tres hombres que se desplazaban a bordo de un vehículo en las inmediaciones de las calles Canadá y avenida Cavali. Al verificar sus identidades a través del sistema policial, uno de los ocupantes, de 23 años, fue identificado con un pedido de captura activo por parte de una Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas, en relación a una causa por lesiones graves agravadas. Tras la detención, el individuo fue trasladado al hospital local y quedó a disposición de la justicia.

Poco después, a las 2:30, otro operativo fue realizado en la intersección de avenida Libertador y calle Canadá. En este caso, detuvieron a un hombre de 35 años, quien también contaba con un pedido de captura. El requerimiento provenía del Juzgado de Ejecución Penal 10, en virtud de una causa en la que el sujeto había sido declarado en rebeldía tras no presentarse a la citación judicial en octubre.

“Pensó que estaba en Neuquén y no lo iba a alcanzar la justicia”, señaló el Comisario Inspector Marcos Mazzone, Coordinador de la Dirección de Seguridad de la Comisaría 52, en diálogo con La mañana es de la Primera por AM550.

“Por los antecedentes, son personas peligrosas. Andaban en la vía pública, algo que es más normal de lo que parece. Ellos se arriesgan, creen que no van a ser alcanzados por la justicia”, indicó el comisario.