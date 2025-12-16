El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó por unanimidad la modificación del Código de Transporte que permite a los choferes de aplicaciones como Uber y Cabify operar de manera legal en la ciudad, incluso si las empresas no se registran ni tributan localmente. La medida busca evitar la creciente ilegalidad en el sector.

La ordenanza establece una regulación diferenciada entre conductores y empresas, con el objetivo de facilitar la aplicación de la norma y garantizar la seguridad de los pasajeros. “Hemos diferenciado la situación de la empresa y la de los choferes. La empresa se tiene que habilitar por Comercio y los choferes por Fiscalización”, explicó el secretario de Fiscalización del Municipio, Diego Zúñiga, quien recordó que en ciudades vecinas como Neuquén la falta de habilitación empresarial impidió que los choferes trabajaran legalmente.

Requisitos para los choferes

A partir de la sanción de la ordenanza, los choferes podrán trabajar sin temor a que les secuestren el auto por brindar un servicio ilegal. Sin embargo, deberán cumplir con requisitos similares a los taxistas:

* Carnet profesional con examen psicofísico (costo superior a $150.000).

* Seguro obligatorio.

* Vehículos con baúl y hasta siete años de antigüedad.

* Un mismo auto no podrá estar asignado a más de cuatro choferes asociados.

Reclamos y polémica

Durante la sesión, referentes de los choferes de Uber pidieron un plazo de gracia para cumplir con los requisitos y cuestionaron que los concejales se pusieran “del lado” de los taxistas, lo que generó malestar. Pese a los reclamos, valoraron la ordenanza: “Desde hace tiempo venimos pidiendo la regularización porque no queremos salir a trabajar con miedo de que nos secuestren el auto”.

Debate legislativo

El concejal Martín Posse, presidente de la Comisión de Gobierno, sostuvo que las aplicaciones “son una realidad” y que la prohibición no era una opción. “La Corte Suprema determinó que no se pueden prohibir estos medios para contratar un servicio de transporte y, por otro lado, los vecinos lo utilizan. Debemos garantizar la seguridad de los pasajeros y todas las cuestiones vinculadas a los choferes”, afirmó.

La iniciativa busca modernizar el Código de Transporte y fomentar la libre competencia. Además, se aprobó facultar al Ejecutivo a actualizar semestralmente la tarifa de los taxis y se modificó el Código de Faltas para reglamentar el transporte por plataformas.

