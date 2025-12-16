El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para declarar al fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en años recientes, "como un arma de destrucción masiva". "Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año, que sepamos", aseguró Trump durante un evento en el Despacho Oval.

"Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es", declaró Trump. "Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras", explicó el presidente estadounidense.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermades (CDC en inglés), más de 250.000 personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente fentanilo. En 2024, de acuerdo con las cifras oficiales, perdieron la vida debido al uso de esta droga al menos 48.000 personas en Estados Unidos.

Trump anunció la firma de la orden en un evento celebrado para condecorar a militares por su labor defendiendo la frontera con México. El mandatario declaró que "no cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo a Estados Unidos, en parte porque quieren matar a estadounidenses". El republicano aseguró que, durante su mandato, se ha logrado "una reducción del 50 por ciento en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera".

El texto de la orden asegura que "el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico" y que su producción y venta "por parte de organizaciones terroristas extranjeras y carteles financia las operaciones de estas entidades —que incluyen asesinatos, actos terroristas e insurgencias en todo el mundo— y les permite socavar nuestra seguridad nacional y el bienestar de nuestra nación".

La orden instruye a varios secretarios del gabinete a reforzar la lucha contra el tráfico de este opioide, y en concreto, establece que "el secretario de Guerra, en consulta con la secretaria de Seguridad Nacional, actualizará todas las directivas relativas a la respuesta de las Fuerzas Armadas a incidentes químicos en el país para incluir la amenaza del fentanilo ilícito".

