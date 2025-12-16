El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) informó que en Bariloche las condiciones actuales marcan un riesgo muy alto de incendios, en el contexto de la Emergencia Ígnea que rige en Río Negro. La advertencia se emitió tras un foco registrado en la zona del Melgarejo.

El incendio se inició este lunes por la tarde dentro de un terreno privado y fue rápidamente extinguido por vecinos, aunque las autoridades acudieron para verificar la situación y constatar que no existieran riesgos de reactivación. Según las primeras versiones, el origen habría sido el arrojo de cenizas sobre un compost por parte de una vecina, un descuido que pudo haber tenido consecuencias graves.

El episodio se suma a otras situaciones registradas en las últimas horas. Durante la jornada anterior se recibieron dos denuncias por uso indebido del fuego: una quema de cables en el barrio Unión y un fogón detectado en el barrio Casa de Piedra, donde se labró el acta correspondiente.

Situación en El Bolsón

En la zona de El Bolsón, el SPLIF informó que el riesgo de incendios es alto, aunque no se registran focos activos al momento.

Desde el Gobierno Provincial se indicó que durante toda la temporada crítica se difundirán partes diarios para anticiparse a posibles emergencias, reforzar la prevención y proteger a la población y al ambiente.

En este contexto, se recordó que durante la Emergencia Ígnea está prohibido:

• Encender fuego al aire libre en bosques, montañas, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos.

• Hacer fuego en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

• Quemar residuos de cualquier tipo.

• Usar fuego con fines recreativos.

Solo se autoriza cocinar en lugares habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo permite. Cuando el riesgo es extremo, no se puede hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

Sanciones

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables. Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103.