El presidente Javier Milei recibirá mañana al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, según confirmaron fuentes oficiales. El Presidente argentino fue uno de los primeros mandatarios mundiales en destacar la victoria del líder republicano sobre la candidata oficialista Jeannette Jara y expresó su expectativa de trabajar en conjunto para impulsar una agenda común en la región.

A través de un mensaje difundido ayer en redes sociales, Milei expresó su satisfacción por el resultado y consideró que se trata de un avance regional en defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada. Además, manifestó su confianza en que ambos gobiernos puedan trabajar de manera conjunta para impulsar una agenda basada en ideas liberales y marcar un rumbo distinto en América Latina.

José Antonio Kast, el candidato del partido Republicano, de extrema derecha, ganó el balotaje por casi veinte puntos porcentuales de diferencia con Jeannette Jara, la candidata de la centro izquierda, que no logró convencer al electorado chileno con su propuesta. Kast alcanzó mas del 58% de las preferencias, mientras que Jara se queda con el 41% de los votos.