Emilia Mernes volvió a demostrar por qué es una de las figuras más destacadas en la moda dentro de la escena musical durante su último show en Santiago de Chile. A pesar de las críticas recibidas, la artista reafirmó que continuará lanzando canciones comerciales y manteniendo su estilo de diva pop, marcando tendencia con sus vestuarios.

Emilia Mernes

Emilia Mernes cantante aesthetic

En uno de sus conjuntos, Emilia lució un corpiño negro escotado acompañado por un pantalón ajustado con rayas blancas laterales y detalles bordados con strass que formaban estrellas sobre la zona de los pezones, un look que combinó con un crop top de mangas largas y accesorios como mitones y una boina decorada con los mismos adornos brillantes.

Para otro momento del espectáculo, la cantante optó por un body blanco encorsetado, ceñido en la cintura y con un corpiño cónico, que estuvo decorado con hileras de cristales y strass. Este outfit fue complementado con guantes largos translúcidos y medias de red nude, manteniendo una estética glamorosa y sofisticada.

El maquillaje que acompañó los looks fue igual de impactante: delineado cat eye, cristales debajo de los ojos, sombra blanca, rubor en las mejillas y labial nude. Un detalle distintivo fueron las dos estrellas plateadas pintadas en su abdomen. Su cabello, suelto y con ondas voluminosas, completó el estilo elegante y poderoso.

En su publicación tras el show, Emilia expresó su gratitud y emoción: “Gracias Chile por otra noche para el recuerdo <3 mi primer estadio en Santiago, con ustedes. los amo para siempre! a quiénes veo en los próximos shows?”. Este mensaje recibió casi 400 mil likes y cientos de comentarios donde sus seguidores la llenaron de elogios como “La reina de las reinas”, “Te amo”, “Preciosa” y “Hermosa sos”.