Alrededor de las 00.30 de este martes, los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces recibieron un llamado de CENAF 5, alertando por un auto vuelco sobre Ruta 6, en dirección al basural de la localidad.

Al llegar al lugar los efectivos policiales encontraron un vehículo volcado sobre su lateral del lado del conductor, cuyo ocupante se encontraba atrapado, sin poder salir por sus propios medios.

Se procedió a estabilizar la unidad y a romper el vidrio trasero para poder ingresar y tomar contacto con la víctima. Una vez que lograron esto pasaron a evaluar su estado y comprobaron que presentaba contusiones leves.

Posteriormente, se realizó la apertura del parabrisas, protegiendo a la persona de los vidrios, y se llevaron adelante las maniobras de extracción.

Una vez fuera del auto, la víctima fue derivada a personal del hospital para su traslado al nosocomio.

Los Bomberos Voluntarios de la localidad agradecieron el trabajo coordinado de todas las áreas intervinientes: Hospital, Policía y Bomberos, cuya labor conjunta permitió una intervención eficiente y segura.

Las causas del auto vuelco aun están siendo investigadas y no se sabe cuál es el estado salud actual del conductor.