Miércoles 03 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Dramático rescate

Fuerte auto vuelco en Ruta 6: rompieron los vidrios para rescatar al conductor atrapado

El conductor no podía salir por sus propios medios tras el auto vuelco. Luego del rescate fue derivado al Hospital con contusiones leves.

Por Redacción

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 17:47
Alrededor de las 00.30 de este martes, los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces recibieron un llamado de CENAF 5, alertando por un auto vuelco sobre Ruta 6, en dirección al basural de la localidad.

Al llegar al lugar los efectivos policiales encontraron un vehículo volcado sobre su lateral del lado del conductor, cuyo ocupante se encontraba atrapado, sin poder salir por sus propios medios.

Se procedió a estabilizar la unidad y a romper el vidrio trasero para poder ingresar y tomar contacto con la víctima. Una vez que lograron esto pasaron a evaluar su estado y comprobaron que presentaba contusiones leves.

Posteriormente, se realizó la apertura del parabrisas, protegiendo a la persona de los vidrios, y se llevaron adelante las maniobras de extracción.

Una vez fuera del auto, la víctima fue derivada a personal del hospital para su traslado al nosocomio.

Los Bomberos Voluntarios de la localidad agradecieron el trabajo coordinado de todas las áreas intervinientes: Hospital, Policía y Bomberos, cuya labor conjunta permitió una intervención eficiente y segura.

Las causas del auto vuelco aun están siendo investigadas y no se sabe cuál es el estado salud actual del conductor.

