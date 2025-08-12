Marina Calabró filtró el verdadero motivo por el que corre riesgos Masterchef Celebrity 2025

Pese a la expectativa que hay por una nueva edición, lo cierto es que el futuro de MasterChef Celebrity es una incógnita. Entre tantos rumores, se llegó a poner en duda la continuidad de Wanda Nara como conductora e incluso la posibilidad de que este año el ciclo no salga al aire. En este contexto, Marina Calabró abordó el tema y reveló cuál es el principal conflicto que enfrenta la producción del programa.

“Las grabaciones de MasterChef, con Wanda en la conducción, aparentemente arrancarían el 30 de septiembre y serán veintidós participantes. Por ahora, los recontra confirmados son Luis Ventura, La Joaqui, Lizy Tagliani, Fer Dente y La Tora. Ellos ya firmaron contrato, pero para llegar al número final de participantes hay que seguir metiéndole pata”, sostuvo la periodista.

Según Marina Calabró, la producción de MasterChef Celebrity enfrenta una dificultad clave: cerrar figuras por el tema económico. “Habría poca plata y no pagan la temporada completa. Ni siquiera pagan por mes, sino por el tiempo que se permanece en el certamen. Es decir, si estuviste una semana, te pagan eso. Con jornadas largas y cursos previos, cuesta conseguir participantes”, explicó.

Entre los nombres que suenan fuerte, figuran Emmanuel Horvilleur, Valeria Mazza y Carola Reyna. Marina sumó más datos hace algunos días: “Roly Serrano está un 80% cerrado, mientras que con Pablo Rago la negociación es más complicada. Emilia Attias tiene muchas chances”.

A estos nombres se le agregó el de Graciela Alfano, quien mandó a su representante a negociar y no dejó pasar la oportunidad de generar polémica. Según Marina Calabró, Alfano habría dicho: “Este es el mundo del revés, yo no sé cocinar y Wanda no sabe conducir”. Además, también se evalúa a Momi Giardina y Sofía Martínez, que ya forman parte del canal, y otras opciones como Oriana Sabatini.

En cuanto al jurado, no hay cambios: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis volverán a ocupar su lugar detrás de las estaciones de cocina. La incógnita ahora pasa por si la producción logrará reunir las veintidós figuras necesarias para arrancar las grabaciones en la fecha prevista, o si la falta de presupuesto terminará afectando el regreso del reality más famoso de la gastronomía local.