Por qué Mariana Nannis dio marcha atrás en la denuncia contra Yanina Latorre: “No tiene…”

Hace unas semanas, el cruce mediático entre Mariana Nannis y Yanina Latorre parecía listo para saltar del set televisivo a los tribunales. La exesposa de Claudio Paul Caniggia, molesta por los dichos de la panelista, había instruido a su abogado, Juan Pablo Merlo, para que analizara la posibilidad de iniciar acciones legales por calumnias e injurias. Sin embargo, el plan tuvo un giro inesperado.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre aseguró en su programa que Mariana Nannis estaba atravesando una difícil situación económica, trabajando como empleada en un restaurante en España, y hasta mostró imágenes de la mansión de Marbella en condiciones deterioradas. La acusación no cayó bien y la mediática reaccionó convocando a su representante legal.

En un primer momento, su abogado tomó el caso y comenzó a evaluar si existía la posibilidad real de avanzar. “Había una causa que no le encontramos… vimos que no fue solamente que Yanina habló de Mariana, sino que Mariana había hablado de Yanina. Cosas graves”, explicó el letrado en diálogo con Bondi.

El abogado fue claro con su clienta y le marcó la razón por la que no podían seguir con la causa: “Este caso no lo agarramos porque no tiene viabilidad, y cuando es así no vamos a trabajar de gusto. Yo se lo expliqué de buena manera”, relató. Según su versión, Nannis había hecho también afirmaciones fuertes sin pruebas, lo que debilitaba por completo la estrategia judicial.

“Le dije: ‘Si vos no hubieses dicho nada, y Yanina te ataca, yo te digo que sí, pero en este caso dijiste cosas muy graves, feas, y no tenés pruebas’. Tampoco es la forma”, agregó Merlo. Al principio, la respuesta no fue bien recibida, pero con el tiempo logró convencerla.

Finalmente, la mediática decidió dar marcha atrás y no llevar el asunto a los tribunales. El abogado confirmó que la relación entre ambos terminó en buenos términos y que Mariana Nannis terminó entendiendo la razón por la que no debía insistir con las acciones legales, por lo menos en esta ocasión.

Sin embargo, más allá de que la pelea no haya terminado en Tribunales, lo cierto es que la relación entre ambas sigue tensa. Tanto es así que ante la mínima chispa devenida en una reacción por parte de cualquiera de las dos partes podría generar un nuevo conflicto.