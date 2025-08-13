¿Peleados? Por qué Mariano Martínez decidió no ir al casamiento de Nico Cabré

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Mariano Martínez y Nicolás Cabré compartieron no solo escenarios y sets de grabación, sino también momentos personales que marcaron su amistad. Desde que eran adolescentes hasta la actualidad, supieron atravesar altibajos y reencontrarse, demostrando que la química entre ellos sigue intacta. Hoy, ambos se lucen en el teatro, preparando juntos una temporada veraniega que promete ser un éxito.

En medio de este gran presente laboral, Nicolás Cabré vive además un momento muy especial en su vida privada: su casamiento con Rocío Pardo. Un evento que, en principio, parecía reunir a familiares y amigos cercanos, entre ellos a su compañero de elenco. Sin embargo, un detalle llamó la atención y encendió las especulaciones: Mariano Martínez no estará en la boda.

La noticia la confirmó el propio Mariano Martínez en una charla con Paparazzi, durante la grabación de un episodio del programa de Mario Pergolini. Entre preguntas sobre su vida personal, el actor reveló el motivo que lo mantendrá lejos de la celebración, sorprendiendo a más de uno.

Antes de entrar en el tema del casamiento, Mariano Martínez respondió a rumores que lo vinculaban sentimentalmente con una cantante, luego de que se viralizara un video en un boliche. Con tono firme, aclaró: “Llevo treinta años hablando de mi vida, pero quiero preservar mi privacidad. No estoy de novio ahora”.

Consultado sobre si disfruta de la soltería, Mariano Martínez reflexionó: “Yo la paso bien en la vida, disfruto de cada minuto. Es un ejercicio que hago hace muchos años y cada vez me cuesta menos vivir el presente”. Una respuesta que mostró un costado más personal y filosófico del actor.

Fue en ese clima distendido cuando soltó la confesión que alimentó las versiones sobre un posible distanciamiento con Nicolás Cabré. “El casamiento me enteré por ustedes, cuando salió la noticia. Justo cumplo años ese día, no sé si voy a volver a Buenos Aires, porque vamos a estar ensayando allá desde diciembre y quiero festejar con mis hijos”, explicó.

De esta manera, Mariano Martínez dejó en claro que su ausencia se debe a cuestiones familiares y laborales, y no a una pelea con su amigo. Aun así, la coincidencia de fechas y el hecho de no haber sido informado directamente por Nicolás Cabré despertaron curiosidad.

Mientras tanto, ambos continuarán trabajando codo a codo en el proyecto teatral que los volverá a unir sobre el escenario. Al menos en lo profesional, la sociedad artística parece estar más firme que nunca.