Lanús y Atlético Mineiro jugarán este sábado desde las 17 en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, por la final de la Copa Sudamericana 2025. El Granate llega tras un gran final de temporada que buscará coronar con el título, pero para eso deberá superar al elenco dirigido por el argentino Jorge Sampaoli en el duelo definitorio.

Los del sur del conurbano bonaerense viene de ganarle a Atlético Tucumán en un duelo que le permitió clasificar como segundo de la Zona B a los playoffs del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina, donde se verá las caras con Tigre el miércoles en La Fortaleza. El Grana afronta este compromiso en medio de un muy buen semestre en el que perdió sólo uno de sus últimos 13 partidos, 2 a 1 ante Banfield en el clásico. Su trayecto en el torneo comenzó en el Grupo G, en el que clasificó como puntero invicto imponiéndose a Vasco Da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello, su camino a la final continuó y dejó relegados a Central Córdoba de Santiago del Estero por penales, Fluminense de Río de Janeiro con un gran triunfo en el estadio Maracaná y a Universidad de Chile como local, en cruce caliente.

Enorme expectativa en la previa del pueblo granate

Por otro lado, el año del Galo no tuvo tantos puntos positivos, tuvo dos entrenadores y a pesar de haber ganado el Campeonato Mineiro con autoridad, cayó goleado por Cruzeiro, su clásico rival, en cuartos de la Copa de Brasil y marcha décimo en el Brasileirao, alejado de los puestos que otorgan una plaza en la próxima Copa Libertadores, por lo que su última "bala" para poder disputar la competencia donde fue subcampeón en 2024, será el éxito ante Lanús.

Su camino a la final fue más discreto, quedó segundo en un Grupo H liderado por Cienciano de Perú y tuvo que jugar los playoffs, allí venció por penales al Atlético Bucaramanga del neuquino Fabián Sambueza. Una vez en octavos, dejó en el camino a Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza, Bolívar de La Paz y los ecuatorianos de Independiente del Valle.

Probables Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.

Hora de Inicio: 17

Árbitro: Piero Maza

VAR: Juan Lara

TV: ESPN y D Sports

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)