El argentino Fernando “Puma” Martínez, único campeón mundial con que cuenta nuestro país en la actualidad, tendrá una oportunidad histórica este sábado por la noche. El nativo del barrio capitalino de La Boca expondrá tres coronas de la categoría supermosca -enmarcada en el límite de las 115 libras o los 52,500 kilos- frente al estadounidense Jesse Rodríguez.

La pelea se disputará en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, durante la Riyadh Season y estarán en juego los títulos de la AMB, CMB y OMB, la velada comenzará aproximadamente a las 21 (hora argentina) y la transmisión será exclusivamente por la plataforma DAZN, con un costo de 25 dólares para el público argentino.

El pesaje y la presentación del combate, tuvo fuertes cruces, provocación de ambos contendores, promesas de nocaut y hasta alguna escaramuza entre los integrantes de sus entornos

Rodríguez, nacido en San Antonio, en el estado norteamericano de Texas, posee los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Martínez, por su parte, llega como campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Quien se imponga reunificará las tres coronas y quedará a un paso del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), actualmente en manos del mexicano Wilberto García Pérez, con la posibilidad de lograr la unificación total de la categoría.

Ambos no conocen la derrota

Los dos boxeadores están invictos. Martínez, de 34 años, disputó 18 combates, ganó todos, 9 por nocaut. Rodríguez, de 25 años, triunfó en los 22 encuentros que disputó, con 15 victorias por la vía rápida. La ventaja para Martínez es que "Bam" Rodríguez nunca peleó fuera de su país. El Puma, en cambio, acumula experiencia internacional y viene de defender con éxito su título AMB en Japón, donde en mayo venció por puntos al local Kazuto Ioka.

En cuanto a la contextura física, Rodríguez mide 1,63 metros, superando en seis centímetros a Martínez, que mide 1,57 metros. El estadounidense cuenta además con la preparación de Robert García, entrenador de renombre que trabajó con Marcos Maidana en sus combates ante Floyd Mayweather.

El flyer de la cartelera boxística en Arabia Saudita

La cartelera completa

David Benavidez vs Anthony Yarde: Mundiales WBC y WBA peso semipesado, en lo que será la pelea principal de la noche

Brian Norman Jr. vs Devin Haney: Mundial WBO del peso welter

Jesse Rodríguez vs Fernando Martínez: Mundiales WBC, WBA y WBO del peso supermosca

Sam Noakes vs Abdullah Mason: Mundial WBO del peso ligero

Vito Mielnicki vs Samuel Nmomah: peso medio.

Sultan Almohammed vs Umesh Chavan: peso ligero.

Julio Porras vs Pius Penda: peso supermedio.

Mohammed Alakel vs Jiaming Li: peso superpluma.