Bajo la lluvia de Las Vegas, la parrilla de la Fórmula 1 salió a clasificar en la madrugada de la Argentina en la que Franco Colapinto sorprendió al superar el primer corte y se terminó ubicando 15° en esta 22ª fecha que le dio la pole al líder del campeonato, Lando Norris (McLaren).

La noticia de ese primer tramo fue la actuación de Lewis Hamilton que no logró ingresar entre los quince mejores y se ubicó último con la Ferrari, detrás del japonés Yuki Tsunoda que no logra mejorar arriba del Red Bull.

Pierre Gasly, compañero del representante nacional en Alpine, fue el 10° de una nómina que desde ese momento lideró George Russell (Mercedes), pero que finalmente quedó en poder de los McLaren. Para Colapinto fue la sexta vez en su trayectoria que logró llegar a la Q2.

Las condiciones cambiaron notablemente para el segundo turno. El agua dio respiro y entonces los que habían llegado hasta allí salieron con todo para buscar los mejores registros. La aceleración fue superior a la del arranque de la noche y en el último intento por llegar al Top 10, Colapinto sufrió una maniobra a la salida de la curva 14 que le movió el auto y lo privó de una mejor ubicación, debiendo conformarse con el 15° lugar para el domingo.

Definición de la Pole

En los últimos 10 minutos de clasificación, ya sin los neumáticos de lluvia y calzando los medios, los mejores del fin de semana continuaron en evolución. Fue el momento exacto para la aparición de Norris que sigue dando muestras para alzarse con su primer título de pilotos.

El tiempo de 1 minuto 47 segundos y 934/1000 fue insuperable. Segundo, también desde la primera fila, quedó ubicado nada menos que Max Verstappen (Red Bull), mientras que Carlos Sainz de Williams terminó en un muy buen tercer puesto. Russell de muy buenos dos primeros tramos, fue el cuarto.