El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 22 de noviembre se espera un aumento de las temperaturas en distintas zonas de la provincia de Neuquén, con máximas que alcanzarán los 31 grados en la capital. También se prevé nubosidad variable y vientos de baja a moderada intensidad en Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital

Durante la madrugada y la mañana, Neuquén capital tendrá cielo ligeramente nublado, con temperaturas que irán de 16 a 20 grados y vientos leves del sudeste y sur.

Hacia la tarde, el SMN anticipa 31 grados con cielo parcialmente nublado y viento del noreste, que se mantendrá por la noche con 25 grados y condiciones algo nubladas.

Zapala: amplitud térmica y nubosidad variable

Zapala comenzará la madrugada con 12 grados y viento casi calmo. Por la mañana, el cielo estará algo nublado con 18 grados y un aumento del viento desde el sur.

Durante la tarde se prevén 28 grados con cielo parcialmente nublado, mientras que por la noche la temperatura descenderá a 24 grados y el viento rotará al norte.

San Martín de los Andes: mañana fresca, tarde cálida

En San Martín de los Andes, el sábado iniciará con 8 grados y cielo ligeramente nublado. La mañana continuará con algo de nubosidad y 16 grados.

La tarde alcanzará los 26 grados con viento del oeste, mientras que por la noche se esperan 18 grados y cielo algo nublado.

Chos Malal: calor y viento moderado

Chos Malal tendrá una madrugada de 11 grados y cielo ligeramente nublado. Por la mañana, la temperatura subirá a 19 grados con viento del sur.

La tarde alcanzará los 30 grados con cielo parcialmente nublado y viento del oeste. Durante la noche, se mantendrá en 24 grados con viento del este y algo de nubosidad.