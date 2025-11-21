“Jamás imaginé esto, es como un sueño”, definió el gastroenterólogo cipoleño Facundo Pereyra al gran presente que está viviendo. En diálogo con Entretiempo por AM550, destacó que todo comenzó durante el aislamiento por la pandemia de COVID-19.

“Hasta ese momento era un médico común del hospital de Cipolletti y de mi consultorio” rememoró el médico. En ese tiempo replicó conocimientos de su padre, uno de los pioneros de la gastroenterología en la Patagonia, que había descubierto que algunas personas podían curarse de síntomas a través de la alimentación. El método de “reseteo intestinal” le dio resultados que lo sorprendieron.

Decidió abrir una cuenta en Instagram para comunicar, y el crecimiento fue explosivo. “Desarrollé un método que daba frutos impresionantes en el 70% de las personas que lo hacían, donde se alivian síntomas como dolores de cabeza crónicos, cansancio, tristeza, dolor de panza, colon irritable, alergias y especialmente el sobrepeso” detalló.

La tarea en los medios digitales

“Creo que las redes sociales hoy son un lindo modo de ayudar a los demás, todos los médicos deberíamos tener redes para manifestar nuestros hallazgos y experiencias. Yo sigo a muchos médicos y aprendo muchísimo” destacó el Dr. Pereyra.

“Cuando estás en la red, te obligás a estudiar y pensar el contenido, porque tiene que ser serio, no podés publicar algo no avalado por la ciencia. Pero también tenés que cuidarte de no quedarte demasiado pegado a la ciencia, porque si no no comunicás nada nuevo. Hay que investigar todo el tiempo cosas nuevas que tal vez la medicina aún no incorpora. Ese es el camino para los que trabajamos en redes” aseveró.

La terna de influencer en los Martín Fierro a la Salud la compartió con Gabriel Rolón, Conrado Estol y Julieta Moras. “Fue muy lindo, viajé a la tarde y a la noche ya tuvimos la gala. Lindo y divertido, conocimos mucha gente. Volví emocionado y feliz de representar a Cipolletti en esto” recordó emocionado.

La entrevista completa: