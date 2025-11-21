¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 22 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Emergencia ígnea

Buscan voluntarios para concientizar sobre los incendios forestales

La organización sin fines de lucro Amigos de la Patagonia relanza Alerta Patagonia, su campaña de prevención.

Por Lucas Sandoval
Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 21:22
PUBLICIDAD
Las previsiones climáticas para este verano anticipan un alto riesgo de incendios.

La Asociación de Amigos de la Patagonia relanzó su campaña Alerta Patagonia, con el objetivo de sensibilizar, concientizar y motivar residentes y visitantes de la región cordillerana a tomar medidas preventivas, amplificar el mensaje y asumir un rol activo en el cuidado colectivo de los bosques.

Esta organización se fundó en San Martín de los Andes en 1999, y trabaja para preservar los entornos naturales y transmitir ese cuidado a los demás. Advirtieron que las previsiones climáticas para este verano anticipan un alto riesgo de incendios, por lo que realizan esta convocatoria a la comunidad para involucrarse activamente en la prevención.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio Meteorológico Nacional, esta temporada estará marcada por bajas precipitaciones, temperaturas elevadas y una sequía prolongada, factores que incrementan significativamente la probabilidad de focos ígneos.

En las últimas semanas se declaró la emergencia ígnea en Chubut, Neuquén y Río Negro, tres provincias que el verano pasado sufrieron incendios que afectaron 31.722 hectáreas de bosques nativos pero también de viviendas y comunidades. “Este verano, Amigos de la Patagonia invita a toda la comunidad a ser guardianes del bosque y a prevenir entre todos los incendios forestales” destacaron en un comunicado.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD