¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 22 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
DOBLE FECHA

Por qué la 9ª fecha del Rally Neuquino en Junín puede definir campeones

Casi un centenar de máquinas serán de la partida este fin de semana en la ciudad cordillerana neuquina

Por Hugo Alejandro Amaolo
Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 20:55
PUBLICIDAD
Con casi un centenar de pilotos el parque central se mostró colmado

El rally de Junín de los Andes, correspondiente a la novena fecha del certamen del Rally Neuquino que organiza APPRyN Sur, tendrá lugar este fin de semana en la localidad cordillerana neuquina. Tomarán parte 99 binomios que representan la cifra más alta de inscriptos la temporada 2025.

La carrera otorgará puntaje doble, será la novena 𝗳𝗲𝗰𝗵𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼, y la segunda d𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘆 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿. donde se pueden consagrar varios campeones en distintas categorías.

Se anotaron 24 binomios en la N2, 13 en la N2L, 12 en la A6 y en la A1, 11 en la A5 y en la N1, 9 en la RC5 y 7 en la A7. 

La primera etapa será correrá el sábado

El domingo irá el segundo tramo de la competencia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD