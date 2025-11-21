El rally de Junín de los Andes, correspondiente a la novena fecha del certamen del Rally Neuquino que organiza APPRyN Sur, tendrá lugar este fin de semana en la localidad cordillerana neuquina. Tomarán parte 99 binomios que representan la cifra más alta de inscriptos la temporada 2025.

La carrera otorgará puntaje doble, será la novena 𝗳𝗲𝗰𝗵𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼, y la segunda d𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘆 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿. donde se pueden consagrar varios campeones en distintas categorías.

Se anotaron 24 binomios en la N2, 13 en la N2L, 12 en la A6 y en la A1, 11 en la A5 y en la N1, 9 en la RC5 y 7 en la A7.

La primera etapa será correrá el sábado

El domingo irá el segundo tramo de la competencia