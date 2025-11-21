Un Toyota Corolla, conducido por una mujer de 33 años, volcó este viernes alrededor de las 9.30 en el kilómetro 220 de la Ruta Nacional 250, a unos 45 kilómetros al sur de Pomona.

La familia viajaba desde Neuquén con destino a Las Grutas.

Según los primeros informes, el siniestro se produjo cuando la conductora mordió la banquina, perdió el control, cruzó de carril y salió despedida hacia la banquina contraria.

Seis ocupantes, incluidos dos menores

En el vehículo viajaban tres hombres de 57, 28 y —el conductor acompañante— otro que luego fue examinado; dos mujeres de 33 y 54 años; y dos niños de 10 y 6 años.

Asistencia inmediata a la familia

Tras el vuelco, otros viajeros asistieron a la conductora y a los dos menores, y los trasladaron hasta Pomona.

Personal de Salud Pública de Pomona arribó luego al lugar y evaluó a los dos hombres que habían permanecido allí. Uno de ellos fue derivado de manera preventiva al hospital de Pomona.

Tres tumbos y el auto quedó invertido

De acuerdo con información recabada en el sitio del siniestro, el vehículo impactó contra un montículo de tierra y dio tres tumbos, quedando volcado sobre un alambrado con las cuatro ruedas hacia arriba.

Las mismas personas que asistieron a la familia colocaron el auto sobre su eje para permitir la salida de los ocupantes que permanecían atrapados en el interior.