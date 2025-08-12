Andrea Bocelli se presentará en el Colón y asombró el exorbitante valor de las entradas

El próximo 17 de noviembre, el legendario cantante italiano Andrea Bocelli ofrecerá por primera vez un concierto en el mítico Teatro Colón de Buenos Aires. Será una velada íntima dedicada a la música clásica, acompañado por una orquesta en vivo, en un escenario que es sinónimo de excelencia artística en el mundo.

Pero no solo la calidad del evento ha llamado la atención. El precio de las entradas, que en las ubicaciones más codiciadas rozó el millón de pesos, encendió las redes sociales y se convirtió en tema de debate. Pese al asombro, los tickets se agotaron en apenas un par de horas, demostrando que el atractivo de Bocelli y del Colón sigue siendo irresistible.

En cuanto a los precios, la lista oficial reveló valores que iban desde $172.500 en los sectores más altos y alejados, hasta $920.000 en Palco Balcón Centro, incluyendo cargos por servicio. Rápidamente los memes inundaron las redes sociales utilizando referencias a dibujos animados como Los Simpsons

El Teatro Colón, inaugurado en 1908, es reconocido como uno de los mejores teatros de ópera del planeta por su acústica y su valor arquitectónico. Por sus butacas han pasado las voces y batutas más grandes de la historia, lo que lo convierte en un templo indiscutible para las artes escénicas.

Andrea Bocelli, con más de tres décadas de trayectoria, ha vendido más de 90 millones de discos y recibido múltiples galardones, entre ellos seis nominaciones a los premios Grammy, seis Latin Grammy, un Globo de Oro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su voz ha emocionado a papas, presidentes y familias reales.

A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con gigantes como Luciano Pavarotti, Céline Dion y Ed Sheeran, llevando su talento a eventos globales de enorme trascendencia. Su visita a Buenos Aires se inscribe como un capítulo especial en esta historia de éxitos.