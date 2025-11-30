La postal que nadie esperaba volvió a repetirse en Buenos Aires: Lali Espósito y Peter Lanzani compartiendo plan cultural, risas cómplices y esa química entrañable que arrastran desde los tiempos de Casi Ángeles. Y aunque los fans de “Laliter” siempre sueñan con un revival romántico, la realidad es otra: lo que se vio en las últimas horas es la confirmación de que su amistad, después de tantos años, está más firme que nunca.

El reencuentro se dio en el teatro Broadway, donde Lali decidió caer de sorpresa para ver El Emperador Gynt, la obra en la que Peter despliega un desafío escénico monumental: interpreta 14 personajes en una misma función. La artista llegó discreta, con su look habitual, pero nada impidió que el público la reconociera y que las redes explotaran al instante.

Pero no fue la única salida compartida. En los últimos días, ambos también coincidieron en el ciclo MASS, el evento que trajo a Buenos Aires una selección especial del cine español con títulos destacados del Festival de Málaga y del Festival Internacional de San Sebastián. Allí se los volvió a ver juntos, posando para las fotos y sumándose a la presentación de algunas de las seis películas premiadas que forman parte de la programación disponible en la Ciudad hasta el 30 de noviembre. Ese cruce, mucho más distendido y público, reforzó la idea de que su vínculo atraviesa un gran momento.

Los videos del Broadway no tardaron en viralizarse. En uno se la ve sentada entre el público bajo el título “Lali mirando a Peter”, una frase que bastó para que miles de usuarios desempolvaran el hashtag #Laliter. La intriga flotaba: ¿qué hacía ahí, tan atenta, tan cómplice? La respuesta es más simple y más linda que cualquier teoría: fue a bancar a un viejo compañero de ruta con quien mantiene un cariño imborrable.

Cuando cayó el telón, llegó el momento que desató furor. Lali Espósito se puso de pie antes que todo el teatro, aplaudiendo con fuerza a Peter Lanzani. Esa ovación inicial contagió a los demás espectadores y terminó siendo uno de los clips más compartidos del día. “Cómo va a ser la primera en pararse a aplaudirlo”, escribió una usuaria, resumiendo lo que muchos sintieron.

El gesto no pasó inadvertido. En tiempos donde cada aparición pública de Lali genera debate, la visita al Broadway se leyó también como una forma de desactivar rumores, malos entendidos y cualquier ruido que hubiese quedado flotando tras declaraciones recientes del actor. Ella eligió responder con presencia, apoyo y un aplauso que habló más fuerte que cualquier textual. Y la coincidencia en MASS, rodeados de colegas y en un plan completamente cultural, selló esa imagen de armonía que hace años se mantiene fuera del ruido mediático.

Mientras siga en Buenos Aires, Lali divide sus días entre shows, proyectos y encuentros con amigos. Y Peter, dedicado al teatro y a su carrera cinematográfica, volvió a mostrar que ese vínculo que nació en la ficción evolucionó en una amistad adulta, sólida y llena de respeto mutuo.

Lo que vale la pena destacar es que ya no hay chances de un posible romance, no hay reconciliación ni señales de eso. Pero lo que sí hay es algo innegable: la química especial cuando Lali Espósito y Peter Lanzani se cruzan.