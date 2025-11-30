Desde las 13hs se correr el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, capítulo 23 de la temporada que define a su nuevo campeón. Norris, Piastri y Verstappen van por la corona que se puede definir hoy. Para el argentino Franco Colapinto, será completar un fin de semana que estuvo cargado de pálidas.

El sábado se distó la carrera sprint donde Oscar Piastri se adjudicó el triunfo de punta a punta, y tras la clasificación que quedó también para el australiano, se espera una dura pelea en los puestos principales.

En el segundo cajón partirá su compañero de equipo Lando Norris, quien con el McLaren lidera el campeonato con 396 puntos. En segunda fila dirá presente Max Verstappen, actual defensor del título que está tercero con 371 unidades. Entre los tres estará el campeón del 2025.

Por otro lado, Franco Colapinto saldrá desde boxes, esto se debe a que el equipo Alpine debió realizar cambios en su Monoplaza con el parque cerrado. Esta condición no modifica las expectativas de largada, ya que el argentino iba partir desde el puesto 20, luego de una floja clasificación.

El Circuito Internacional de Lusail, está ubicado en las afueras de la capital, Doha, donde se corre el Gran Premio de Qatar. En principio fue construido para recibir al Moto GP, competencia que desembarcó en 2004, y en 2021 llegó la Fórmula 1. Dos años más tarde se firmó un contrato para que sea habitual sede por diez años, hasta 2033.

El Gran Premio está pautado a 57 vueltas, recorriendo un total de 308.611 kilómetros dentro de un circuito que mide 5.419 metros.