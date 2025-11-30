Un enfrentamiento entre dos chicas de 13 años en el barrio El Dique, en la localidad bonaerense de Ensenada (La Plata), terminó en un hecho estremecedor: una de ellas atacó a la otra con una escoba encendida, provocándole severas quemaduras en el rostro y el cuello. La víctima debió ser trasladada de urgencia y continúa en observación debido a la gravedad de las lesiones.

El episodio ocurrió durante el fin de semana, cuando —según relataron vecinos y fuentes policiales— una de las adolescentes estaba quemando hojas y basura en la vía pública. La situación generó malestar y desencadenó una discusión con la chica que vive justo frente a su casa, en la esquina de las calles 36 y 123. En medio del altercado, la agresora tomó una escoba que estaba prendida fuego y la utilizó para atacarla.

La menor herida fue llevada por un particular al Hospital Gutiérrez, donde los médicos constataron quemaduras en las fosas nasales, la cara y el cuello. Tras las primeras curaciones, se determinó que deberá ser derivada a un centro de mayor complejidad por la gravedad del cuadro.

La madre de la víctima aportó detalles a la Policía, que inició actuaciones de oficio e informó a la UFI de Menores y al Servicio Local de Ensenada. La Justicia ya trabaja para establecer las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del violento episodio.

El caso generó conmoción en el barrio, donde los vecinos aseguran que nunca habían presenciado un hecho de tal violencia entre adolescentes. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación.