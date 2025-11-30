¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 30 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
LA PLATA

Una nena de 13 años quemó la cara de su vecina durante una discusión

La adolescente atacó a otra chica con una escoba prendida fuego tras un conflicto en la calle. La víctima sufrió graves quemaduras y será derivada a un centro de mayor complejidad.

Por Redacción

Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 09:58
PUBLICIDAD
La agresora, de 13 años, utilizó una escoba con fuego para lastimar a su vecina. La víctima fue hospitalizada con lesiones graves en la cara y el cuello.

Un enfrentamiento entre dos chicas de 13 años en el barrio El Dique, en la localidad bonaerense de Ensenada (La Plata), terminó en un hecho estremecedor: una de ellas atacó a la otra con una escoba encendida, provocándole severas quemaduras en el rostro y el cuello. La víctima debió ser trasladada de urgencia y continúa en observación debido a la gravedad de las lesiones.

El episodio ocurrió durante el fin de semana, cuando —según relataron vecinos y fuentes policiales— una de las adolescentes estaba quemando hojas y basura en la vía pública. La situación generó malestar y desencadenó una discusión con la chica que vive justo frente a su casa, en la esquina de las calles 36 y 123. En medio del altercado, la agresora tomó una escoba que estaba prendida fuego y la utilizó para atacarla.

La menor herida fue llevada por un particular al Hospital Gutiérrez, donde los médicos constataron quemaduras en las fosas nasales, la cara y el cuello. Tras las primeras curaciones, se determinó que deberá ser derivada a un centro de mayor complejidad por la gravedad del cuadro.

La madre de la víctima aportó detalles a la Policía, que inició actuaciones de oficio e informó a la UFI de Menores y al Servicio Local de Ensenada. La Justicia ya trabaja para establecer las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del violento episodio.

El caso generó conmoción en el barrio, donde los vecinos aseguran que nunca habían presenciado un hecho de tal violencia entre adolescentes. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD